Allerta Meteo Protezione Civile, il maltempo si sposta al Centro-Sud: attenzione ai temporali in una regione

Una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia, già dal pomeriggio di oggi, e nuovamente nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 aprile 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centrale e orientale, Umbria, Marche occidentali e Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Toscana, Marche meridionali e Sicilia e su zone pedemontane e di pianura settentrionali e occidentali del Piemonte, settori alpini e prealpini della Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, Calabria e Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia e su Basilicata settentrionale, zone interne della Puglia settentrionale, sulla Sicilia nord-orientale e sui settori orientali della Sardegna, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-orientali sulla Puglia meridionale; localmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sardegna; localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino ad agitato quest’ultimo nel settore orientale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 aprile 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali e zone interne settentrionali del Lazio, zone interne e rilievi di Abruzzo e Molise e sul versante settentrionale della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia, sui settori appenninici e orientali dell’Emilia-Romagna e su Marche, Umbria meridionale, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul resto della Sicilia centro-occidentale e su Appennino marchigiano, versanti ionici della Calabria centro-settentrionale e sulla Sardegna meridionale, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino a localmente agitato quest’ultimo al largo; inizialmente molto mosso l’Adriatico meridionale, con modo ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 aprile 2026

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali e rilievi meridionali del Lazio, Abruzzo meridionale, Molise, zone interne e rilievi della Puglia settentrionale, Basilicata centro-settentrionale e occidentale, Campania meridionale, settori tirrenici e rilievi della Calabria, Sardegna centro-meridionale e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante meridionale della Sicilia centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: inizialmente molto mossi il Canale di Sardegna e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.



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