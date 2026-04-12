Allerta Meteo Protezione Civile: tornano temporali, venti di burrasca e mareggiate sull’Italia

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso la nostra penisola, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà, dalla serata odierna, il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro. Venti in aumento al Sud, specie su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso prevede, inoltre, dalla tarda serata/notte precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, e dalla mattinata di domani su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 13 aprile, allerta gialla sul territorio di Umbria e Molise, e su settori di altre sette regioni, dalla Val d’Aosta all’Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 aprile 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Sardegna occidentale e meridionale e Appennino emiliano, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Piemonte settentrionale, Valle d’Aosta orientale e Lombardia nord-occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-orientali su Sicilia e Calabria, con locali raffiche di burrasca, localmente forti sulla Sardegna meridionale e sulle aree tirreniche centro-meridionali.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in estensione al Tirreno centro-meridionale ed allo Ionio meridionale, fino a localmente agitato lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 aprile 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e centro-settentrionale, Valle d’Aosta orientale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino Alto Adige, Appennino emiliano e Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sulle citate aree del Piemonte;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Settentrione, Sardegna, Lazio, Umbria, Campania, settori occidentali di Marche, Abruzzo, Molise e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie su resto del Nord, Umbria, Lazio settentrionale, Sardegna e Campania meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-orientali sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sui settori adriatici settentrionali, con rinforzi di burrasca sui settori ionici ed appenninici; tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali fino a forti sulla Sardegna occidentale.

Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati lo Ionio, il Mar di Sardegna e localmente il Tirreno meridionale e l’Adriatico al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 aprile 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, versante tirrenico della Campania e Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati, fino a puntualmente elevati su Piemonte centro-occidentale, Appennino emiliano, Veneto orientale e meridionale, Friuli-Venezia Giulia meridionale e Toscana centro-settentrionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro e della Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti sud-orientali sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in graduale attenuazione; localmente forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna occidentale e meridionale.

Mari: molto mossi tutti i bacini, fino a localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Ionio al largo; moto ondoso in graduale calo sui settori tirrenici e sui bacini prospicienti la Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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