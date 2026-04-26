Allerta solare: tempesta geomagnetica in arrivo e rischio di brillamenti classe X

L’attività solare sta attraversando una fase di particolare intensità. Nella giornata odierna, 26 aprile, il nostro pianeta si prepara a fronteggiare una tempesta geomagnetica classe G1, innescata dal passaggio ravvicinato di 2 espulsioni di massa coronale originate da un brillamento doppio avvenuto il 23 aprile scorso. Questo fenomeno, definito “simpatico”, ha liberato una quantità significativa di plasma solare che ora lambisce il campo magnetico terrestre, aumentando la probabilità di spettacolari aurore boreali alle alte latitudini. Parallelamente, l’attenzione degli scienziati è focalizzata sulla macchia solare AR4420, una regione estremamente attiva e potenzialmente pericolosa che si trova attualmente in posizione frontale rispetto alla Terra. La sua struttura interna complessa e l’instabilità magnetica suggeriscono un rischio elevato di nuove esplosioni solari nelle prossime ore, mantenendo il nostro pianeta in una zona di potenziale impatto diretto per i giorni a venire, con possibili ripercussioni sulle tecnologie orbitali e sui sistemi di comunicazione radio a onde corte terrestri.

Il fenomeno delle espulsioni di massa coronale e le aurore

Le nubi di plasma cariche che stanno interagendo con l’atmosfera superiore della Terra sono il risultato diretto di una dinamica solare insolita osservata pochi giorni fa. Il 23 aprile, 2 brillamenti si sono verificati in modo quasi simultaneo, un evento definito “simpatico” a causa del legame fisico e temporale tra le 2 eruzioni. Sebbene l’intensità della tempesta prevista sia classificata come G1, ovvero di lieve entità, la combinazione di questi due flussi energetici separati potrebbe generare un “doppio colpo“. Questo scenario rende molto probabile la comparsa di aurore visibili nelle regioni polari e ad alta latitudine, poiché le particelle solari eccitano i gas atmosferici creando i caratteristici giochi di luce.

La minaccia della macchia solare AR4420

La preoccupazione maggiore per gli astrofisici riguarda la regione attiva AR4420, una vasta regione di turbolenza magnetica situata esattamente di fronte al nostro pianeta. Al suo interno sono stati rilevati movimenti opposti: alcuni nuclei ruotano in senso orario mentre altri procedono in senso antiorario. Questo contrasto dinamico alimenta una configurazione magnetica nota come “beta-gamma-delta”, una condizione di estrema instabilità che accumula energia latente pronta a sprigionarsi.

Data questa conformazione, la probabilità di assistere a un brillamento di classe X, la categoria più potente e potenzialmente dirompente, rimane elevata. Poiché la macchia manterrà la Terra nella sua linea di tiro per i prossimi 3 o 4 giorni, gli operatori satellitari e i tecnici delle reti elettriche restano in stato di allerta per prevenire eventuali disservizi causati dalle radiazioni ionizzanti e dalle correnti indotte.