Altra forte scossa di terremoto tra Nuova Zelanda e Isole Kermadec | DATI e MAPPE

Altra forte scossa di terremoto nel mare intorno alla Nuova Zelanda. Dopo la scossa di magnitudo 6.2 avvenuta alle 22:47 locali del 18 aprile, un sisma di magnitudo 6 si è verificato alle 06:29 locali del 19 aprile (le 20:29 italiane del 18 aprile). Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 9km, con epicentro a nord dell’Isola Settentrionale e a sud-est delle Isole Kermadec. Non sono noti danni a persone o cose sulla terraferma. Il terremoto odierno non è un episodio isolato né sorprendente dal punto di vista geologico. Si inserisce infatti in uno dei contesti sismici più attivi e dinamici del pianeta, dove la crosta terrestre è in continuo movimento e accumulo di energia. Per comprendere davvero cosa è accaduto, bisogna allargare lo sguardo: non si tratta semplicemente di una “scossa in mare”, ma dell’espressione visibile di processi profondi che coinvolgono intere placche tettoniche.

La zona Tonga–Kermadec: una delle grandi “fabbriche di terremoti” del pianeta

L’area interessata dal terremoto odierno fa parte della cosiddetta zona di subduzione Tonga–Kermadec, una lunghissima struttura geologica che si estende per oltre 2500km nel Pacifico sudoccidentale. Qui avviene un processo fondamentale per la dinamica della Terra: la placca pacifica, più densa, scivola lentamente sotto quella australiana. Questo fenomeno prende il nome di subduzione ed è uno dei principali motori della sismicità globale.

Non è un movimento fluido e continuo: le due placche tendono a “incastrarsi” per lunghi periodi, accumulando energia elastica. Quando la tensione supera la resistenza delle rocce, avviene la rottura improvvisa: nasce così un terremoto. È proprio lungo questo margine che si generano alcuni dei terremoti più potenti della Terra, inclusi eventi superiori a magnitudo 8, come quelli avvenuti nel 2021 nella stessa area.

Un ambiente geologico complesso: faglie, vulcani e fondali profondissimi

La regione delle Kermadec non è solo una linea di faglia, ma un sistema estremamente complesso. Qui si trova una delle fosse oceaniche più profonde del pianeta, la fossa delle Kermadec, che raggiunge profondità superiori ai 10km.

Sopra questa zona di subduzione si sviluppa un arco vulcanico sottomarino, con decine di vulcani attivi o potenzialmente attivi. Molti di questi non emergono in superficie, ma contribuiscono comunque alla dinamica sismica.

Questo significa che la sismicità locale non è dovuta a un solo meccanismo, ma a una combinazione di fattori: lo scorrimento tra le placche, la deformazione interna delle rocce e, in alcuni casi, anche l’attività magmatica.

Perché qui i terremoti sono così frequenti

Se si osservano i dati sismici recenti, emerge chiaramente che la zona è in costante attività: anche nei primi mesi del 2026 si sono registrate numerose scosse tra magnitudo 4 e oltre 6. Questo non è un segnale di “anomalia”, ma la normalità per una regione situata lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, la cintura che concentra circa il 90% dei terremoti globali.

Le caratteristiche che rendono quest’area così attiva sono diverse. La velocità di convergenza tra le placche è relativamente elevata, circa 6cm all’anno, e ciò favorisce un rapido accumulo di energia. Inoltre, la geometria della subduzione e la presenza di microplacche rendono il sistema ancora più complesso e instabile.

Un equilibrio dinamico tra rischio e normalità geologica

Il terremoto del 17 aprile, pur significativo, rientra quindi in un contesto geologico “normale” per quest’area. In altre parole, non è un evento eccezionale, ma una manifestazione attesa di un sistema tettonico estremamente attivo. La vera particolarità di queste regioni non è la presenza dei terremoti, ma la loro intensità e frequenza, che riflettono direttamente la potenza dei processi profondi che modellano il pianeta.

Osservare questi fenomeni significa, in fondo, assistere in tempo reale al funzionamento della Terra: un sistema dinamico, in continuo movimento, dove anche una scossa di pochi secondi racconta una storia lunga milioni di anni.