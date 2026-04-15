Artemis II è l’atto di apertura: il nuovo piano della NASA per la conquista della Luna e di Marte

Il trionfale rientro sulla Terra dell’equipaggio di Artemis II, conclusosi con un perfetto ammaraggio, segna un momento storico per l’esplorazione spaziale, inaugurando una staffetta che guiderà la NASA e i suoi partner verso una presenza stabile sulla Luna e, in futuro, verso Marte. Questo eccezionale traguardo rappresenta l’atto di apertura di una nuova era, un’impresa fondamentale per dimostrare che l’America può ancora raggiungere risultati straordinari affrontando l’impossibile. A delineare i prossimi, ambiziosi passi dell’agenzia è stato il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, durante il suo atteso intervento al 2026 Space Symposium di Colorado Springs. Davanti alla comunità scientifica internazionale, Isaacman ha tracciato una rotta chiara e pragmatica, annunciando scadenze più serrate, cambiamenti strategici ai programmi in corso e una ferma volontà di accelerare i tempi per vincere la competizione globale e consolidare la leadership statunitense nel cosmo.

Un nuovo calendario per l’allunaggio

L’amministrazione Isaacman, insediatasi alla fine del 2025, ha fin da subito impresso un forte cambio di marcia. Il programma Artemis ha subito una revisione radicale delle sue scadenze: l’allunaggio vero e proprio slitta alla missione Artemis IV, prevista per il 2028. Artemis III, precedentemente designata per il ritorno umano sulla superficie lunare, diventerà invece un test cruciale del sistema di atterraggio umano in orbita terrestre nel 2027. Questo approccio mira a creare una “memoria muscolare” nell’agenzia, riducendo i tempi di attesa tra un lancio e l’altro, che tra Artemis I e II si sono attestati su circa 3 anni e mezzo. Il piano a lungo termine prevede la costruzione di una base vicino al Polo Sud lunare. Sarà un processo graduale, supportato da atterraggi robotici mensili a partire dal 2027. Come ha sottolineato Isaacman, nelle sue fasi iniziali la base “sembrerà più un cantiere, o persino uno sfasciacarrozze, e va bene così“.

Ristrutturazione dei progetti: dal Gateway alla ISS

Il pragmatismo del nuovo amministratore si riflette anche sulle infrastrutture orbitali. La NASA ha messo in pausa i lavori per la stazione spaziale lunare Gateway, riaprendo i negoziati con i partner internazionali. Un segnale chiaro del fatto che, secondo Isaacman, l’agenzia ha chiuso con le distrazioni e con il tentativo di accontentare tutti a discapito della missione principale. Anche per l’orbita bassa terrestre (LEO) ci sono novità rilevanti. Invece di finanziare stazioni spaziali commerciali completamente indipendenti per sostituire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la NASA propone ora lo sviluppo di moduli commerciali che andranno ad agganciarsi a un nuovo modulo centrale (core hub) dell’ISS stessa. L’obiettivo è stimolare la creazione di un’economia orbitale autosufficiente, incentivando missioni di astronauti privati e la ricerca commerciale, senza però che la NASA debba farsi carico di ogni singola spesa.

Budget, “NASA Force” e la corsa contro il tempo

Le ambizioni dell’agenzia devono fare i conti con la realtà dei finanziamenti. Dopo i timori per i tagli, il budget del 2026 è stato fissato dal Congresso a 24,4 miliardi di dollari. Nonostante le preoccupazioni per le riduzioni proposte dalla Casa Bianca per il 2027, Isaacman ha rassicurato il pubblico menzionando una richiesta di 10 miliardi di dollari di fondi supplementari legati al “The Working Families Tax Cut Act”. Per rafforzare le competenze interne, la NASA ha inoltre lanciato la “NASA Force“, un programma di scambio di talenti che porterà esperti dalle aziende private all’interno dell’agenzia e viceversa, garantendo un travaso di conoscenze e formazione.

L’orizzonte finale rimane Marte, un traguardo che richiederà lo sviluppo di sistemi di propulsione ed energia nucleare. Tuttavia, l’obiettivo a breve termine è chiarissimo: battere la Cina, che punta a portare i propri astronauti sulla Luna entro il 2030. In questa nuova corsa allo Spazio, il successo della NASA si misurerà in mesi, non in anni. Il messaggio di Isaacman è inequivocabile: “Ovviamente non vogliamo perdere“.