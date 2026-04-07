Artemis II, risate e lacrime nella sala di controllo: una giornata storica anche per l’astronauta Jenni Gibbons a Houston

Lunedì 6 aprile, l’astronauta canadese Jenni Gibbons si trovava nel cuore della sala di controllo della NASA a Houston, supportando a distanza i suoi compagni di equipaggio della missione Artemis II durante il loro volo intorno alla Luna. In qualità di astronauta di riserva per la missione, Gibbons si è addestrata insieme agli americani Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e al connazionale Jeremy Hansen ed è stata responsabile delle comunicazioni con l’equipaggio durante il loro storico sorvolo lunare. Parlando con l’AFP, Gibbons descrive l’impatto del viaggio, a più di mezzo secolo dalla prima missione sulla Luna.

Com’era l’atmosfera nella sala di controllo?

L’emozione al controllo a terra era palpabile, ha detto Gibbons, aggiungendo che è stato un momento “speciale” pieno di lacrime, abbracci e risate. “L’entusiasmo nella stanza per le descrizioni (dello spazio) che l’equipaggio trasmetteva era enorme. Probabilmente tutti i controllori di volo si sono ispirati al programma Apollo e hanno lavorato tutta la vita per vedere questo evento realizzarsi“, ha affermato.

Con gli occhi incollati ai finestrini della navicella per quasi sette ore, il team di Artemis II ha trascorso la giornata a battere record e a fare la storia. “Abbiamo battuto il record di distanza per Apollo 13, il punto più lontano mai raggiunto dall’uomo dal nostro pianeta. E quel momento è stato speciale”, ha detto Gibbons. “Credo che a un certo punto ci fossero persone in lacrime, persone grate, persone che ridevano, persone che si abbracciavano, ed è stato uno dei momenti più preziosi della mia carriera”.

Perché il sorvolo della Luna è stato storico?

“Prima di tutto, si sono allontanati dal nostro pianeta più di chiunque altro prima di loro“, ha spiegato Gibbons. L’equipaggio di Artemis II ha battuto il record di distanza stabilito dalla missione Apollo 13 del 1970, superandolo di oltre 6.000 chilometri, raggiungendo la massima distanza dalla Terra: 406.771km. “Le altre missioni Apollo hanno volato molto più vicino alla Luna. Vedere la nostra Terra da una distanza così grande dev’essere stato assolutamente incredibile, e c’erano prospettive dal lato più remoto della Luna che non erano mai state illuminate durante le missioni Apollo“, ha aggiunto.

L’equipaggio ha anche inviato descrizioni di terreni mai visti prima, ha detto Gibbons, aggiungendo che “li avevamo visti nelle immagini telerilevate, ma questa è la prima volta che le telecamere più sensibili al mondo, ovvero gli occhi umani, sono state in grado di osservarli”.

Quale descrizione vi ha colpito di più?

“Considerata la data di lancio, le condizioni orbitali erano tali che, al termine del sorvolo lunare, l’equipaggio ha assistito a un’eclissi“, ha affermato Gibbons. “Grazie a ciò, sono stati in grado di osservare incredibili dettagli dello spazio profondo e della superficie lunare non oscurati dalla luce solare: moltissimi particolari finissimi, persino i dettagli della corona solare mentre passava dietro la Luna. Per la loro sicurezza, hanno volato con degli occhiali per l’eclissi, in modo che molte persone che hanno assistito a un’eclissi sulla Terra potessero riconoscere quell’esperienza e immedesimarsi”.

Gibbons ha aggiunto che l’equipaggio è stato anche in grado di descrivere ciò che ha osservato quando la Luna era al buio. “Hanno visto lampi d’impatto sulla superficie, ovvero materiale che ha colpito la superficie lunare creando nuovi crateri”, ha spiegato. “È qualcosa a cui non abbiamo assistito spesso. Gli astronauti dell’Apollo forse ne hanno parlato, ma per noi si trattava di scoperte scientifiche di altissima priorità, quindi il fatto che ne abbiano visti quattro o cinque è stato semplicemente eccezionale”.