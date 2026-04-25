Buongiorno, Buon 25 Aprile 2026: immagini nuove per la Festa della Liberazione

Buongiorno e Buon 25 Aprile 2026, Festa della Liberazione! Oggi, nel giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945, celebriamo la fine dell’occupazione nazifascista e il ritorno alla libertà e alla democrazia. È una ricorrenza che unisce memoria e consapevolezza, ricordandoci quanto la libertà sia un bene prezioso, conquistato con coraggio e determinazione. Una giornata che ci invita a riflettere sul valore della Resistenza, sul sacrificio di chi ha combattuto per la nostra indipendenza e su quanto sia importante proteggere i diritti e la giustizia. Un pensiero di gratitudine e memoria per il nostro Paese. Oggi più che mai, questo ricordo diventa un invito a non dare mai per scontati i valori democratici. È anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato, affinché non si ripetano gli errori del passato.

Buongiorno e Buon 25 Aprile 2026, Festa della Liberazione: immagini per gli auguri

In occasione del 25 Aprile 2026, Festa della Liberazione, proponiamo una selezione delle immagini più belle (gallery in alto) per un Buongiorno speciale e per gli auguri di Buon 25 Aprile e Buona Festa della Liberazione.

Cosa si celebra oggi

Il 25 Aprile in Italia si celebra la Festa della Liberazione, che ricorda il giorno del 1945 in cui le forze partigiane e il Comitato di Liberazione Nazionale insorsero contro l’occupazione nazifascista e il regime della Repubblica Sociale Italiana, contribuendo alla fine della II Guerra Mondiale nel Paese. In quella data molte città, tra cui Milano e Torino, furono liberate dall’esercito nazista e dalle milizie fasciste, segnando la caduta definitiva del regime di Mussolini. La ricorrenza rappresenta quindi la fine della dittatura e il ritorno della libertà, della democrazia e dei diritti civili. È anche un momento di memoria per onorare i partigiani e tutte le persone che hanno combattuto o perso la vita per la libertà dell’Italia. Oggi la festa è celebrata come giorno nazionale, con manifestazioni, discorsi istituzionali e iniziative culturali, per mantenere vivo il ricordo storico e trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana. È una giornata fondamentale per la storia italiana, che invita alla riflessione sulla pace, sulla libertà e sull’importanza di difendere sempre la democrazia conquistata nel presente e futuro.