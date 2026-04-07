Carburante aereo sotto pressione: l’Ue si prepara al confronto tra tensioni energetiche e scenari di crisi

La questione della carenza di carburante aereo approderà al centro del dibattito nella prossima riunione del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, organismo consultivo permanente incaricato di monitorare i mercati energetici e coordinare eventuali risposte comuni in caso di crisi. In un contesto internazionale sempre più instabile, aggravato anche dalle tensioni legate alla guerra in Iran e ai suoi effetti sulle rotte energetiche globali, Bruxelles punta a rafforzare il proprio ruolo di regia. A ribadirlo è Anna-kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea, durante il briefing quotidiano con la stampa.

L’obiettivo è chiaro: costruire un quadro completo e aggiornato della situazione, indispensabile per affrontare eventuali criticità. Le tensioni geopolitiche, infatti, stanno già incidendo sui flussi energetici e sulle dinamiche dei prezzi, rendendo ancora più urgente una risposta coordinata a livello europeo.

Le scorte strategiche e il ruolo degli Stati membri

“In base alla nostra legislazione, le riserve o le scorte di emergenza di 90 giorni riguardano il petrolio greggio e/o i prodotti petroliferi. E la maggior parte degli Stati membri conserva anche prodotti petroliferi. Pertanto, la composizione delle scorte di emergenza significa che le scorte di emergenza per tipo di carburante sono decise da ciascuno Stato membro, quindi variano molto”, spiegha Itkonen. Queste parole evidenziano una delle principali complessità del sistema europeo: la gestione delle scorte non è centralizzata, ma dipende dalle scelte dei singoli Paesi.

In un contesto come quello attuale, segnato anche dalle ripercussioni della guerra in Iran sui mercati petroliferi internazionali, tale frammentazione può rappresentare una sfida significativa. “La cosa più importante per la Commissione è che tutte queste misure vengano adottate in modo coordinato. Quindi i primi passi sono effettivamente quelli di avviare un dialogo, di sentire dagli Stati membri qual è la loro situazione”. Il coordinamento diventa quindi la chiave per evitare squilibri e garantire una risposta efficace a eventuali carenze.

Il nodo dei contratti privati e la necessità di trasparenza

Un ulteriore elemento critico riguarda la natura stessa del mercato del carburante per aerei, che si basa in larga parte su accordi privati tra compagnie aeree e fornitori. Inoltre, evidenzia il portavoce dell’esecutivo Ue, nell’ambito del carburante per aerei “si tratta in gran parte di contratti privati tra vettori aerei, compagnie aeree direttamente con i fornitori, il che è qualcosa che noi non coordiniamo. Non disponiamo di quelle informazioni precise. Pertanto, è assolutamente essenziale anche in questo senso che ci riuniamo con i nostri Stati membri molto frequentemente per sapere esattamente in che posizione si trovano, e qualsiasi ulteriore misura verrà poi adottata sulla base del riscontro che riceviamo dagli Stati membri”, conclude.

Questa mancanza di visibilità rende più complesso intervenire tempestivamente in caso di crisi. Le tensioni internazionali, incluse quelle legate al Medio Oriente, rischiano infatti di interrompere catene di approvvigionamento già fragili. Per questo motivo, l’Ue insiste sulla necessità di un confronto continuo con gli Stati membri, al fine di raccogliere dati aggiornati e costruire una risposta comune che possa garantire stabilità al settore dell’aviazione e, più in generale, all’intero sistema energetico europeo.