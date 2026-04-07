Carburante negli aeroporti: allarme ridimensionato ma pesa lo scenario internazionale, l’aggiornamento Enac

“I problemi di carburante in alcuni aeroporti italiani sono una situazione contingente e marginale, da cui si è prodotto un effetto domino e mediatico tra piccoli scali”. La rassicurazione arriva direttamente dal presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, che ridimensiona le notizie circolate nelle ultime ore. Secondo quanto dichiarato, non si tratta di una crisi sistemica ma di episodi isolati che hanno generato una percezione più ampia del problema. In un contesto mediatico sempre più rapido, anche disagi limitati possono trasformarsi in allarmi generalizzati, soprattutto quando riguardano infrastrutture sensibili come gli aeroporti. La situazione, quindi, resta sotto controllo, senza impatti rilevanti sulla rete nazionale del trasporto aereo.

Nessuna criticità nei principali hub italiani

Il presidente dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), Pierluigi Di Palma, contattato dall’ANSA mentre è in missione negli Stati Uniti, sottolinea che “non c’è nessun avviso di navigazione (Notam) che riguarda Fiumicino o Malpensa: gli scali che li hanno emessi sono marginali. Venezia era il più grande e ha tenuto a precisare che si trattava di un problema più dell’operatore Air BP che dell’aeroporto”.

Le parole di Di Palma evidenziano come i due principali hub italiani, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, non siano stati coinvolti da alcuna criticità operativa. Questo elemento è cruciale per garantire la continuità dei voli e la stabilità del traffico aereo nazionale e internazionale. Anche il caso di Venezia, inizialmente considerato più rilevante, è stato ricondotto a una questione tecnica legata al fornitore di carburante, piuttosto che a un problema strutturale dell’aeroporto stesso.

Il peso dello scenario internazionale e della guerra in Iran

Nonostante le rassicurazioni, il tema del carburante non può essere isolato dal contesto geopolitico globale. La guerra in Iran e le tensioni nell’area mediorientale stanno influenzando i mercati energetici, con possibili ripercussioni sulle catene di approvvigionamento. Il carburante per l’aviazione, strettamente legato alle dinamiche del petrolio, è particolarmente esposto a queste oscillazioni.

Anche se i problemi registrati negli aeroporti italiani sono definiti marginali, il rischio è che situazioni locali possano essere amplificate da instabilità più ampie. Le rotte energetiche, i costi del greggio e le eventuali restrizioni legate al conflitto potrebbero, nel medio periodo, incidere sulla disponibilità e sui prezzi del carburante. In questo senso, il caso italiano appare più come un segnale da monitorare che come un’emergenza immediata.

Tra percezione e realtà: il ruolo dell’informazione

L’episodio mette in luce anche il ruolo della comunicazione nel settore dei trasporti. Un “effetto domino e mediatico”, come lo ha definito Di Palma, può influenzare passeggeri e operatori, creando preoccupazioni che non sempre trovano riscontro nella realtà operativa. In una fase storica segnata da conflitti internazionali e instabilità energetica, la sensibilità su questi temi è particolarmente alta.

Per questo motivo, diventa fondamentale distinguere tra criticità locali e problemi strutturali. Le autorità, come l’Enac, svolgono un ruolo chiave nel fornire chiarimenti tempestivi e nel mantenere la fiducia nel sistema. Tuttavia, resta evidente che lo scenario globale – con la guerra in Iran sullo sfondo – continuerà a rappresentare una variabile decisiva per il futuro del trasporto aereo e delle forniture energetiche.