Carburanti, prezzi alle stelle: perché un tetto potrebbe non funzionare, l’analisi degli economisti

L’aumento dei prezzi dei carburanti continua a essere uno dei temi più sensibili per economie e cittadini europei. Alla base dei rincari non vi sono solo dinamiche interne, ma soprattutto fattori globali sempre più instabili. Tra questi, un ruolo centrale è giocato dalla guerra in Iran, che ha contribuito ad aumentare l’incertezza sui mercati energetici internazionali. Le tensioni nell’area mediorientale, infatti, incidono direttamente sulle forniture di petrolio, alimentando timori di scarsità e spingendo verso l’alto le quotazioni. In questo contesto, ogni intervento artificiale sui prezzi rischia di scontrarsi con una realtà di mercato estremamente complessa, dove la domanda resta elevata e l’offerta incerta.

Il monito degli economisti

Secondo Stefan Kooths, direttore del centro di previsione dell’Istituto per l’economia mondiale di Kiel, l’idea di introdurre un tetto ai prezzi dei carburanti potrebbe rivelarsi inefficace. Intervenendo alla radio tedesca Deutschlandfunk, l’economista ha sottolineato come l’attuale aumento dei prezzi rappresenti un segnale fondamentale del mercato. Anche se impopolare, ha spiegato, questo segnale invita consumatori e imprese a ridurre i consumi e a cercare alternative energetiche. In un periodo segnato da crisi geopolitiche e instabilità come quella legata al conflitto in Iran, ignorare tali segnali potrebbe tradursi in scelte controproducenti nel medio periodo.

Il rischio delle politiche fiscali espansive

Kooths ha inoltre messo in guardia contro eventuali riduzioni fiscali su benzina e diesel all’interno dell’Unione Europea. Misure di questo tipo, pur pensate per alleggerire il peso sui consumatori, rischierebbero di ottenere l’effetto opposto: stimolare la domanda e aumentare ulteriormente i costi di approvvigionamento. In un mercato già stressato dalle tensioni internazionali e dalla riduzione dell’offerta legata anche agli scenari di guerra in Iran, un aumento della domanda europea potrebbe contribuire a far salire ancora i prezzi globali. Il risultato sarebbe un vantaggio per i Paesi esportatori, senza un reale beneficio duraturo per cittadini e imprese europee.

Tra crisi energetica e nuove strategie

La situazione attuale impone dunque una riflessione più ampia sulle politiche energetiche. Piuttosto che intervenire direttamente sui prezzi, molti esperti suggeriscono di investire in diversificazione delle fonti e transizione energetica. La guerra in Iran ha evidenziato ancora una volta quanto sia fragile la dipendenza europea dalle importazioni di petrolio. In questo scenario, i prezzi elevati potrebbero diventare uno stimolo per accelerare l’adozione di energie alternative e tecnologie più sostenibili. Anche se nel breve periodo ciò comporta sacrifici, nel lungo termine potrebbe rappresentare l’unica strada per ridurre la vulnerabilità economica e geopolitica dell’Europa.