Carburanti, via libera del Cdm ad una nuova proroga del taglio delle accise

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che rinnova il taglio delle accise sui carburanti. Il nuovo provvedimento dovrebbe prevedere una diversa modulazione dello sconto fiscale con un taglio maggiore sul gasolio rispetto alla benzina. Secondo quanto appreso dall’ANSA da fonti informate sul dossier, il taglio delle accise verrà prorogato per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. Ulteriori misure per l’autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.