Clima, l’incredibile proposta da uno studio: costruire una diga nello Stretto di Bering per scongiurare il collasso dell’AMOC

La costruzione di una gigantesca diga tra la Russia e l’Alaska potrebbe salvare una corrente atlantica fondamentale per la regolazione del clima nell’Europa settentrionale. Tuttavia, questa imponente opera presenta altri rischi, spiegano i ricercatori in un nuovo studio. Attraversando lo Stretto di Bering e separando l’Oceano Pacifico dall’Oceano Artico, questo enorme progetto di geoingegneria potrebbe dare più tempo alla minacciata corrente oceanica, nota come Capovolgimento Meridionale della Circolazione Atlantica (AMOC), secondo lo studio. Tuttavia, gli autori dello studio e altri ricercatori avvertono che l’effetto è variabile, i risultati sono preliminari e sono necessari ulteriori studi di modellizzazione per valutare se un’azione così audace sia giustificata.

Imminente collasso dell’AMOC?

L’AMOC trasporta acqua calda e salata dai tropici verso nord, dove si raffredda e affonda, e sposta acqua fredda verso sud, sostenendo la vita marina e regolando il clima in Europa, Africa e nelle Americhe. È per questo che l’Europa ha un clima relativamente mite nonostante la sua elevata latitudine.

Numerosi studi hanno suggerito che l’AMOC si sta indebolendo e potrebbe collassare. Una ricerca pubblicata all’inizio di questo mese afferma che rallenterà tra il 43% e il 59% entro il 2100, un indebolimento del 60% maggiore rispetto a quanto previsto dai modelli precedenti, quindi potrebbe essere più vicina al collasso di quanto si pensasse in precedenza. Se dovesse collassare, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche, causando un drastico calo delle temperature nell’Europa settentrionale, siccità, un innalzamento del livello del mare lungo la costa nord-orientale del Nord America di almeno 50 centimetri, oltre a compromettere la produzione alimentare.

“Le prove indicano un collasso, ma la situazione è molto incerta“, ha dichiarato a Live Science Jelle Soons, autrice principale dello studio e ricercatrice presso l’Istituto di Ricerca Marina e Atmosferica dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, che studia l’AMOC.

Il riscaldamento globale potrebbe arrestare l’AMOC in due modi. Una possibilità è che le acque più calde del Nord Atlantico impediscano all’acqua calda e salata che trasporta di raffreddarsi e affondare. Un’altra possibilità è che lo scioglimento delle calotte glaciali del Nord possa immettere ulteriore acqua dolce nella miscela, diluendo così la salinità dell’acqua in arrivo e impedendone l’affondamento.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che l’AMOC era più intensa nel medio Pliocene, circa 3 milioni di anni fa, principalmente a causa di un ponte terrestre che chiudeva lo Stretto di Bering. “Quindi mi sono chiesta cosa succederebbe se lo Stretto di Bering si chiudesse di nuovo“, ha affermato Soons.

Tre dighe attraverso lo Stretto

Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, Soons e il collega Henk Dijkstra, oceanografo fisico presso l’Istituto per la Ricerca Marina e Atmosferica, hanno simulato cosa accadrebbe se quel passaggio venisse chiuso. Innanzitutto, sarebbero necessarie tre dighe per coprire il tratto di mare largo 82 chilometri, poiché due isole si trovano al centro dello stretto. La diga più lunga dovrebbe misurare circa 38 chilometri.

Hanno scoperto che con livelli più bassi di emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) e un lieve indebolimento dell’AMOC, la chiusura dello Stretto di Bering potrebbe rafforzare l’AMOC e consentirle di continuare a funzionare anche con l’aumento delle emissioni di CO 2 . Tuttavia, hanno anche scoperto che con un’AMOC molto più debole, la chiusura dello Stretto di Bering accelererebbe l’indebolimento dell’AMOC.

“Questo significa che non si tratta di una soluzione semplice“, ha dichiarato a Live Science via e-mail Jonathan Baker, oceanografo del Met Office del Regno Unito, non coinvolto nello studio. Ciò significa che una diga potrebbe ritardare il collasso dell’AMOC solo in alcune situazioni, ha aggiunto.

Il risultato è molto interessante e offre un modo alternativo per mitigare gli effetti dell’aumento dei livelli di CO 2 , ha affermato Aixue Hu, oceanografa del National Center for Atmospheric Research, non coinvolta nella ricerca. “Tuttavia, l’effetto complessivo non è costante e dipende fortemente dall’intensità dell’AMOC e dai livelli di CO 2 “, ha spiegato Hu a Live Science via e-mail. “Anche se la chiusura dello Stretto di Bering potesse rafforzare l’AMOC e consentire maggiori emissioni di CO 2 nel prossimo futuro, l’effetto a lungo termine rimane incerto“.

I pro e i contro della costruzione di una diga nello Stretto di Bering

La costruzione di una diga nello Stretto di Bering dovrebbe essere tecnicamente fattibile, ha concluso Soons. Secondo quanto affermato, le parti più lunghe non sarebbero molto più lunghe della diga di Afsluitdijk nei Paesi Bassi, che si estende per 32km, o della diga di Saemangeum in Corea del Sud, lunga 33km. Una diga nello Stretto di Bering avrebbe una profondità massima di 59 metri, che non è molto maggiore della parte più profonda della diga di Saemangeum, che raggiunge i 54 metri.

Tuttavia, entrambe le costruzioni si trovano in acque costiere relativamente calme, non in luoghi remoti con forti correnti e ghiaccio marino, o con potenze geopolitiche rivali su lati opposti. Interrompere il collegamento tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Artico avrebbe ripercussioni anche sulla fauna selvatica, sull’industria della pesca, sul trasporto marittimo e sulle comunità indigene che dipendono dallo stretto per il cibo e il commercio, ha affermato Soons.

“Bloccare lo stretto altererebbe lo scambio di acqua, calore, nutrienti e vita marina tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Artico, con potenziali impatti sugli ecosistemi marini e sulla circolazione oceanica regionale“, ha affermato Baker. “Potrebbe anche portare a cambiamenti climatici non ancora del tutto compresi. Qualsiasi intervento di questa portata dovrebbe considerare attentamente le potenziali conseguenze indesiderate oltre ai benefici previsti”.

Soons, Baker e Hu concordano sul fatto che siano necessari ulteriori studi di modellizzazione per approfondire i risultati e ottenere un quadro più dettagliato di ciò che accadrebbe in diversi scenari.