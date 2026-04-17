Crisi carburanti in California: scorte ai minimi storici e prezzi alle stelle

Le scorte di benzina in California hanno raggiunto livelli mai registrati prima, segnando un punto critico per la sicurezza energetica dello Stato. Nelle quattro settimane terminate il 10 aprile, i livelli medi si sono fermati a 9,44 milioni di barili, il dato più basso da quando la Commissione per l’Energia della California ha iniziato a monitorarli nel 2005. Questo stock include non solo la benzina prodotta localmente, ma anche componenti per la miscelazione e carburante importato da altri mercati. Una contrazione così significativa rappresenta un segnale chiaro delle difficoltà strutturali del sistema di approvvigionamento californiano, già sottoposto a forti pressioni. Gli esperti avvertono che la situazione attuale potrebbe essere solo l’inizio di una crisi più ampia, soprattutto considerando le tensioni geopolitiche in corso. La riduzione delle scorte limita la capacità dello Stato di assorbire shock improvvisi, rendendo il mercato locale particolarmente vulnerabile.

Prezzi record alla pompa: la California guida il caro-carburante

Parallelamente al calo delle scorte, i prezzi della benzina hanno registrato un’impennata significativa, raggiungendo livelli record a livello nazionale. Gli automobilisti californiani hanno pagato in media 5,86 dollari al gallone, secondo i dati della American Automobile Association, ben al di sopra della media nazionale di 4,09 dollari. Questo aumento rappresenta un balzo del 26% dall’inizio della guerra contro l’Iran, evidenziando quanto rapidamente le tensioni internazionali possano riflettersi sull’economia quotidiana.

La California si conferma lo Stato più caro per il carburante negli Stati Uniti, anche a causa di fattori interni come le tasse elevate e i costi di produzione della speciale miscela di benzina a basso impatto ambientale. Questo tipo di carburante, introdotto per contrastare lo smog soprattutto nell’area di Los Angeles, comporta spese aggiuntive che si sommano alle dinamiche globali dei prezzi. Il risultato è una pressione crescente sui consumatori e sulle imprese locali.

Il ruolo dello Stretto di Hormuz e le tensioni globali

Alla base di questa crisi c’è la chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle arterie più cruciali per il commercio energetico mondiale. Da questo passaggio transita circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas, rendendolo un nodo strategico di importanza vitale. La guerra contro l’Iran ha innescato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, i cui effetti completi non si sono ancora manifestati pienamente in California.

Gli analisti ritengono che il peggio debba ancora arrivare, poiché le conseguenze logistiche e commerciali si propagano con ritardo nei mercati regionali. Il portavoce della Commissione per l’Energia, Niki Woodard, ha sottolineato che l’agenzia è in costante contatto con le raffinerie locali per garantire la disponibilità di carburante durante questa fase di instabilità. Tuttavia, il margine di manovra resta limitato di fronte a un’interruzione di tale portata.

Una dipendenza strutturale che amplifica la crisi

La vulnerabilità della California è aggravata dalla sua particolare configurazione infrastrutturale ed energetica. Lo Stato è infatti relativamente isolato dalle principali reti di oleodotti nazionali, il che lo costringe a fare affidamento sulle importazioni, in particolare dall’Asia. Le raffinerie asiatiche, a loro volta, dipendono dal greggio mediorientale, creando una catena di approvvigionamento lunga e complessa, esposta a molteplici rischi geopolitici.

Quando un punto critico come lo Stretto di Hormuz viene compromesso, l’impatto si riflette rapidamente sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Questa dipendenza rende la California uno dei primi territori americani a risentire delle crisi globali dell’energia. Senza alternative immediate o una maggiore integrazione con le infrastrutture interne, lo Stato rimane esposto a fluttuazioni improvvise dei prezzi e a possibili carenze di carburante, con conseguenze rilevanti per l’economia e la vita quotidiana dei cittadini.