Crisi del carburante, le compagnie aeree nigeriane verso lo stop: pesa il conflitto in Medio Oriente

L’Associazione degli operatori di linea della Nigeria (Aon) ha lanciato un allarme senza precedenti: le compagnie aeree del Paese potrebbero sospendere tutte le attività a partire dal 20 aprile a causa dell’impennata dei prezzi del carburante. Secondo quanto dichiarato in un comunicato congiunto, il costo del jet fuel è aumentato di oltre il 300% in meno di tre mesi, un dato definito “astronomico” e completamente scollegato dall’andamento del petrolio greggio, cresciuto nello stesso periodo di circa il 30%. Gli operatori denunciano una distorsione del mercato che sta mettendo in crisi la sostenibilità economica del trasporto aereo nazionale, già fragile per via di costi operativi elevati e margini ridotti. La situazione appare tanto più critica perché il carburante rappresenta una delle voci di spesa principali per le compagnie, rendendo impossibile continuare a operare senza interventi urgenti.

Il peso della guerra in Iran e delle rotte energetiche globali

Alla base di questo squilibrio vi è il contesto geopolitico internazionale, segnato dalla guerra in Iran e dalle crescenti tensioni nell’area del Golfo Persico. In particolare, lo Stretto di Hormuz – snodo cruciale per il transito di circa un quinto del petrolio mondiale – è tornato al centro delle preoccupazioni globali. Qualsiasi minaccia alla sicurezza di questo passaggio strategico ha effetti immediati sui mercati energetici, alimentando speculazioni e volatilità dei prezzi. Le compagnie nigeriane sottolineano come l’aumento del carburante per aerei sia sproporzionato rispetto al rincaro del greggio, segno di dinamiche speculative o inefficienze nella distribuzione locale. Tuttavia, è evidente che il conflitto in Medio Oriente ha riacceso tensioni strutturali che incidono su tutta la filiera energetica globale, con ripercussioni dirette anche su economie lontane geograficamente ma interconnesse.

Compagnie al limite: “non possiamo più sostenere i costi”

Le compagnie aeree nigeriane spiegano di aver cercato di assorbire l’aumento dei costi nelle ultime settimane, continuando a operare “per patriottismo e spirito di servizio”. Tuttavia, i ricavi attuali non sono più sufficienti nemmeno a coprire il solo costo del carburante, rendendo inevitabile una drastica decisione. L’Aon parla apertamente di una situazione ormai insostenibile, in cui ogni volo genera perdite invece che entrate. Il sistema dei prezzi, secondo l’associazione, non riflette le reali condizioni del mercato internazionale e penalizza gravemente gli operatori locali. Il rischio concreto è quello di un collasso a catena del settore, con conseguenze non solo per le compagnie ma anche per l’intero sistema dei trasporti e per l’economia nazionale, fortemente dipendente dalla mobilità interna.

L’allarme occupazione e l’ultimo appello al governo

Oltre all’impatto economico diretto, la crisi minaccia milioni di posti di lavoro legati all’aviazione civile, tra personale di volo, tecnici, operatori aeroportuali e servizi collegati. L’associazione segnala che almeno una compagnia ha già cessato le operazioni a metà marzo proprio a causa dell’aumento dei costi del carburante, un segnale preoccupante di ciò che potrebbe accadere su larga scala. L’Aon ha quindi rivolto un appello urgente al governo e ai distributori di carburante affinché intervengano per riallineare i prezzi ai parametri internazionali. Senza un’azione immediata, avvertono gli operatori, la sospensione delle attività dal 20 aprile sarà inevitabile. In un contesto globale già segnato dalle tensioni legate alla guerra in Iran e all’instabilità delle rotte energetiche, la crisi del trasporto aereo nigeriano rischia di diventare un ulteriore tassello di una fragilità sistemica sempre più evidente.