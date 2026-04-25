Crisi del petrolio: l’impatto del blocco dello Stretto di Hormuz sulla domanda globale

Il blocco dello Stretto di Hormuz, una delle principali vie di transito per il petrolio mondiale, sta già avendo gravi ripercussioni sulla domanda globale di energia. A distanza di nove settimane dall’interruzione del traffico attraverso questo stretto strategico, i trader avvertono che una “drastica regolazione” è ormai inevitabile, con un forte calo della domanda che potrebbe diventare sempre più visibile nei prossimi mesi. La perdita di oltre un milione di barili al giorno di fornitura è ormai certa, più del doppio delle riserve di emergenza rilasciate dai governi subito dopo l’inizio del conflitto a fine febbraio.

Le prime conseguenze nei settori industriali meno visibili

Inizialmente, il calo della domanda si è concentrato in settori meno evidenti come i prodotti chimici e i carburanti liquidi in Asia, ma ora le ripercussioni si stanno estendendo a mercati più ampi, colpendo direttamente i consumatori. Secondo Saad Rahim, economista capo del trader Trafigura Group, la “regolazione” della domanda è già in atto, ma se la situazione non si risolverà rapidamente, “questa regolazione dovrà diventare sempre più grande”. La difficoltà di accesso al petrolio sta costringendo le industrie a ridurre il consumo, e nei prossimi mesi il blocco potrebbe provocare danni economici significativi.

Le misure per fronteggiare la crisi: il ruolo delle riserve di emergenza

I paesi consumatori di petrolio hanno reagito con rilascio di riserve strategiche, ma questi interventi non sono sufficienti a far fronte al calo della produzione. Le misure straordinarie adottate da paesi come Stati Uniti, Germania e Giappone non bastano a fermare l’aumento dei prezzi, che sta colpendo duramente l’economia mondiale. Russell Hardy, amministratore delegato di Vitol Group, ha sottolineato che “abbiamo preso in prestito l’approvvigionamento”, ma avverte che “non puoi farlo per sempre”. Se la situazione persiste, l’economia globale potrebbe affrontare serie difficoltà, tra cui una possibile recessione.

Settori vulnerabili: aviazione e trasporto merci sotto pressione

Uno degli impatti più evidenti del blocco dello Stretto di Hormuz è stato osservato nel settore dell’aviazione, con compagnie aeree europee e americane che hanno iniziato a ridurre drasticamente il numero di voli. Le compagnie aeree asiatiche erano state le prime a risentire della crisi, ma ora anche Deutsche Lufthansa AG e KLM stanno cancellando migliaia di voli. Negli Stati Uniti, anche United Airlines ha previsto una riduzione della crescita della capacità aerea del 5% nel secondo semestre del 2026.

Il diesel e altri carburanti vitali per i trasporti stanno vedendo un aumento dei prezzi che sta mettendo sotto pressione i settori legati al trasporto merci e alla logistica. Vikas Dwivedi, analista di Macquarie Group, ha messo in guardia dicendo: “quando colpisce il diesel, tutti lo sentiranno”. Il trasporto di merci, fondamentale per l’economia globale, è quindi a rischio.

Impatto sui consumatori: benzina e diesel in aumento

Negli Stati Uniti, il prezzo della benzina ha superato i 4 dollari al gallone, con una conseguente riduzione dei consumi. Secondo Barclays Plc, i consumatori stanno acquistando circa il 5% in meno di benzina rispetto all’anno scorso. Le famiglie stanno facendo i conti con il balzo dei costi energetici, e il calo dei consumi potrebbe aggravare ulteriormente la situazione economica.

Le previsioni per i prossimi mesi sono preoccupanti. Il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 250 dollari al barile in uno scenario estremo, secondo l’analista Cuneyt Kazokoglu di FGE NexantECA. Tuttavia, nonostante l’aumento dei prezzi, la domanda non ha ancora raggiunto il picco, ma la “distruzione della domanda” continuerà a diffondersi. Se il blocco dello Stretto di Hormuz persiste, le previsioni economiche per i prossimi trimestri indicano un rallentamento significativo dell’economia globale e una possibile recessione globale.

L’urgente necessità di una soluzione al conflitto

La comunità internazionale si trova di fronte a una crisi petrolifera che ha ripercussioni su molti settori vitali. Se il conflitto non verrà risolto in tempi brevi, l’economia globale dovrà affrontare sfide straordinarie, con la possibilità che il mercato del petrolio venga destabilizzato ancora di più. Gli analisti avvertono che la “crisi del petrolio” è solo all’inizio, e che le ripercussioni continueranno a crescere se non si troverà una soluzione rapida alla situazione.