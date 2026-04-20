Crisi energetica nel Golfo: il Kuwait dichiara forza maggiore sulle spedizioni di petrolio

La decisione del Kuwait di dichiarare lo stato di forza maggiore sulle spedizioni di petrolio e prodotti raffinati segna un nuovo punto critico nella crescente instabilità della regione del Golfo Persico. Il blocco dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il trasporto di energia, ha impedito a diverse navi di entrare nell’area, rallentando drasticamente i flussi commerciali. Questo passaggio marittimo è fondamentale perché da qui transita una quota significativa del petrolio globale, e qualsiasi interruzione ha effetti immediati sui mercati internazionali. Il contesto è ulteriormente aggravato dalle tensioni legate alla guerra in Iran, che stanno trasformando una crisi regionale in un problema di portata globale. Le compagnie energetiche si trovano così costrette a rivedere logistica e contratti, mentre i governi monitorano con crescente preoccupazione l’evoluzione della situazione.

La posizione del Kuwait e le implicazioni contrattuali

Secondo quanto riportato da Bloomberg News, il Kuwait ha già iniziato a notificare ai clienti le difficoltà operative. “La compagnia petrolifera statale Kuwait Petroleum – si legge nel rapporto – venerdì scorso ha informato i clienti di aver invocato una clausola contrattuale che le consente di sospendere le consegne programmate. Non si prevede un blocco completo delle forniture”. Questa comunicazione evidenzia come, pur non essendo prevista un’interruzione totale, le forniture potrebbero subire ritardi o riduzioni. La clausola di forza maggiore è uno strumento legale utilizzato in circostanze eccezionali, e la sua attivazione indica chiaramente la gravità della situazione. Le aziende clienti, soprattutto in Asia ed Europa, potrebbero dover cercare fonti alternative o affrontare rincari, mentre il Kuwait cerca di bilanciare gli obblighi commerciali con le limitazioni logistiche imposte dalla crisi.

Guerra in Iran e rischio escalation energetica

Le difficoltà nello Stretto di Hormuz non possono essere comprese senza considerare il quadro più ampio della guerra in Iran, che sta influenzando direttamente la sicurezza della navigazione nella regione. L’area è già storicamente vulnerabile, ma l’attuale conflitto ha aumentato il rischio di incidenti, attacchi o blocchi strategici, rendendo il transito delle petroliere più incerto e costoso. Gli operatori del settore energetico stanno valutando rotte alternative, spesso più lunghe e onerose, mentre i premi assicurativi per le navi aumentano rapidamente. In questo scenario, anche una riduzione parziale delle esportazioni può avere effetti a catena sui prezzi globali del petrolio e sull’inflazione. La crisi attuale rappresenta quindi non solo una sfida logistica, ma anche un potenziale punto di svolta per gli equilibri energetici mondiali, con conseguenze che potrebbero estendersi ben oltre il Medio Oriente.