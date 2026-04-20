Crisi Iran e tensioni nello Stretto di Hormuz: l’Austria libera petrolio per difendere i mercati energetici globali

L’Austria ha avviato oggi il rilascio del primo lotto di petrolio dalle proprie riserve strategiche, in linea con un piano condiviso tra i Paesi membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. La decisione arriva in un contesto internazionale estremamente delicato, segnato dalla guerra in corso che coinvolge l’Iran e dalle crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali per il trasporto globale di petrolio. L’Austria è tra i 32 Paesi che il mese scorso hanno concordato di rilasciare una quantità record di 400 milioni di barili di petrolio dalle proprie riserve strategiche, Si tratta del sesto rilascio coordinato di riserve dalla creazione dell’AIE, negli anni ’70. Questa misura straordinaria mira a contrastare eventuali shock dell’offerta e a contenere l’aumento dei prezzi energetici che potrebbe derivare da interruzioni nelle rotte commerciali mediorientali.

Il ruolo dell’OMV e i dettagli dell’operazione

Il Ministero dell’Economia austriaco, responsabile anche del settore energetico, ha confermato che il primo rilascio è stato effettuato oggi in coordinamento con altri Paesi e con il coinvolgimento della compagnia petrolifera OMV. “La quota austriaca del rilascio dell’AIE ammonta a 325.000 tonnellate di petrolio; in una fase iniziale, OMV acquisterà 56.000 tonnellate”, ha dichiarato il Ministero in un comunicato, che prosegue: “questi volumi saranno resi disponibili a prezzi di mercato in modo che ulteriori quantitativi entrino sul mercato e contribuiscano a stabilizzare i mercati energetici. La quantità rilasciata lunedì corrisponde a circa il 2% delle riserve di emergenza austriache per 90 giorni”. L’operazione rappresenta un tentativo concreto di rafforzare l’offerta interna ed europea in una fase di grande incertezza, evitando picchi di prezzo e possibili carenze legate alle difficoltà logistiche internazionali.

L’impatto della guerra e i rischi per l’Europa

Il governo austriaco ha sottolineato che, pur essendo attualmente ben rifornito, il Paese non può considerarsi isolato dalle dinamiche globali. La guerra che coinvolge l’Iran, infatti, rischia di compromettere la sicurezza delle rotte energetiche, in particolare nello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota significativa del petrolio mondiale. “L’Austria non è svincolata dal mercato globale: se la situazione internazionale non migliorerà, ciò avrà un impatto anche su di noi”, ha dichiarato il ministro Wolfgang Hattmannsdorfer. In questo scenario, il rilascio delle riserve rappresenta non solo una misura preventiva, ma anche un segnale politico di coordinamento internazionale per contenere le ripercussioni economiche di una crisi geopolitica che potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.