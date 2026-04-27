Doppio spettacolo nel cielo di maggio: arriva la Luna Blu

Il mese di maggio 2026 offrirà uno spettacolo doppio e decisamente insolito, ospitando ben 2 Lune Piene nell’arco di soli 31 giorni, una circostanza che non si verifica frequentemente nel nostro calendario gregoriano. La prima apparizione del disco lunare completo avverrà proprio il 1° giorno del mese, mentre la 2ª si manifesterà allo scoccare del 31 maggio, guadagnandosi ufficialmente il suggestivo titolo di Luna Blu. Questo fenomeno porterà il conteggio totale dei pleniluni annuali a quota 13, spezzando la consueta routine dei 12 appuntamenti a cui siamo abituati e offrendo un’occasione perfetta per riscoprire il fascino dei ritmi celesti che regolano la vita sul nostro pianeta attraverso l’osservazione costante del cielo.

Perché si verifica la Luna Blu e cosa significa davvero

Il termine “Luna Blu” è entrato nel linguaggio comune per indicare un evento raro, come suggerisce il celebre modo di dire inglese “once in a blue Moon“. Per comprendere l’origine di questa anomalia, bisogna guardare al modo in cui abbiamo costruito il nostro calendario. Mentre un giorno è definito dalla rotazione della Terra sul proprio asse e un anno dal suo viaggio attorno al Sole, i mesi si basano teoricamente sul tempo impiegato dalla Luna per orbitare attorno al nostro pianeta. Tuttavia, il ciclo lunare e i mesi del calendario non coincidono perfettamente. Un anno solare dura circa 11 giorni in più rispetto a 12 cicli lunari completi. Questo scarto temporale si accumula progressivamente finché, ogni 2 o 3 anni, un singolo mese solare finisce per ospitare 2 pleniluni. A maggio 2026 la Luna impiegherà i suoi consueti 29,5 giorni per completare il ciclo, riuscendo a mostrare la sua faccia illuminata sia all’alba che alla fine del mese.

Luna Blu mensile e stagionale

Esistono 2 definizioni per questo fenomeno, ed è facile confondersi. Quella che vedremo nel maggio 2026 è una Luna Blu mensile, ovvero la 2ª Luna Piena in un singolo mese solare. Esiste però una definizione astronomica più antica e tradizionale legata alle stagioni. Una stagione astronomica è il periodo compreso tra un equinozio e un solstizio e solitamente ospita 2 Lune Piene. Quando in una singola stagione si verificano eccezionalmente 4 Lune Piene, la 3ª di queste viene chiamata Luna Blu stagionale. Quest’ultima è statisticamente più rara rispetto alla versione mensile. Nel 2026 l’attenzione si concentrerà sulla variante mensile, un evento che permette di dare un nome speciale a un disco d’argento che altrimenti sarebbe “senza nome” nel folklore tradizionale.

Come e dove osservare l’evento di maggio 2026

Il 1° appuntamento è fissato per il 1° maggio. Questa Luna è conosciuta come “Luna dei Fiori“, un nome che celebra il risveglio della primavera e la fioritura della natura. Sarà visibile a Est intorno al tramonto, posizionata tra le costellazioni del Leone e del Cancro. Sarà un momento suggestivo per iniziare il mese osservando il nostro satellite che sorge mentre la luce del giorno sbiadisce. Il 2° atto si terrà il 31 maggio, con la vera e propria Luna Blu. Anche in questo caso sorgerà a Est, ma si troverà in una posizione più bassa nel cielo, situata alla destra della costellazione della Vergine. È importante ricordare che, nonostante il nome poetico, la Luna non assumerà una colorazione blu. Il satellite può apparire rossastro o arancione quando è basso sull’orizzonte o durante un’eclissi, ma il termine “blu” rimane un’espressione legata esclusivamente alla rarità dell’evento.