Frana di Niscemi, allarme degli esperti: “impossibile la stabilizzazione definitiva del versante”

La situazione idrogeologica del Comune di Niscemi continua a destare profonda preoccupazione, richiedendo un livello di attenzione massima da parte delle istituzioni e di tutta la cittadinanza coinvolta. Il terzo rapporto sul monitoraggio della vasta frana che incombe sul territorio, redatto per conto della Protezione civile nazionale dal gruppo di lavoro composto da esperti e guidato dal professore Nicola Casagli, traccia un bilancio inequivocabile della situazione attuale. Le evidenze scientifiche e i rilievi tecnici effettuati sul campo restituiscono la fotografia di un territorio estremamente fragile, dove le dinamiche geologiche sono ancora in piena evoluzione e la minaccia per la popolazione rimane una costante. Questo documento ufficiale, atteso per fare chiarezza sulle prospettive di messa in sicurezza, impone un cambio di paradigma radicale nella gestione dell’emergenza e nella pianificazione degli interventi sul lungo periodo.

L’instabilità cronica e il rischio residuo elevato

Il documento redatto dagli esperti mette in luce come le misure finora adottate, seppur necessarie, non abbiano alterato la natura instabile del terreno di Niscemi, imponendo la ricerca di nuove forme di convivenza con il dissesto. Nel documento, infatti, si precisa: “Nonostante la ridefinizione della zona di rispetto nel centro abitato, il quadro complessivo del sistema franoso permane in uno stato di instabilità evolutiva, con un rischio residuo elevato per l’intero corpo di frana. Si raccomanda pertanto di adottare un approccio integrato per la gestione del rischio residuo che combini misure di Protezione civile, monitoraggio strumentale continuo, delocalizzazioni e interventi di mitigazione strutturale, al fine di ridurre progressivamente l’esposizione al rischio del centro abitato e delle infrastrutture“.

Un quadro preliminare in continua evoluzione

Gli studiosi invitano alla massima prudenza nell’interpretazione dei dati attuali, considerati un punto di partenza per comprendere un fenomeno in continuo mutamento: “Allo stato attuale, i risultati ottenuti rappresentano un quadro conoscitivo tecnicamente coerente, ma da considerarsi preliminare, in quanto basato sulle conoscenze disponibili fino alla data del presente rapporto. La complessità del fenomeno e la sua evoluzione nel breve termine rendono necessario proseguire con ulteriori indagini e monitoraggi, al fine di ricostruire in dettaglio i meccanismi di movimento delle frane, di controllare la loro evoluzione spazio-temporale, ricostruire le cause predisponenti e innescanti degli eventi e aggiornare progressivamente il modello interpretativo del dissesto“.

La necessità di un approccio adattivo

Il passaggio più delicato del rapporto riguarda l’impossibilità tecnica di risolvere il problema in maniera assoluta attraverso le classiche grandi opere ingegneristiche: “Le analisi condotte confermano che, a causa delle dimensioni del sistema franoso, della profondità delle superfici di scivolamento e delle caratteristiche geologiche dei terreni coinvolti, non è tecnicamente possibile conseguire una stabilizzazione definitiva dell’intero versante mediante interventi strutturali estensivi. La gestione del dissesto deve pertanto fondarsi su strategie di mitigazione del rischio e su un approccio adattivo, basato sul monitoraggio continuo e sul controllo dei principali fattori di instabilità, attraverso una combinazione equilibrata e progressiva di interventi strutturali e misure non strutturali di riduzione del rischio“.