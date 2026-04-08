Frana di Petacciato: tratto dell’A14 ancora chiuso, deviati i mezzi pesanti

Dalla mezzanotte è scattato il divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari. Il provvedimento, adottato in via precauzionale da Autostrade per l’Italia d’intesa con le autorità competenti, si aggiunge alle chiusure già in vigore per tutti i veicoli tra Vasto Sud e Termoli verso Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Le limitazioni, disposte nella giornata di ieri, si sono rese necessarie per consentire verifiche tecniche dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio installato in prossimità del fronte franoso di Petacciato, in Molise. Sul posto proseguono senza sosta le attività di sorveglianza: la frana, infatti, non risulta ancora stabilizzata e, al momento, non è possibile stimare i tempi di riapertura del tratto.

Nonostante i disagi alla viabilità, al momento non si registrano code in entrambe le direzioni. Resta tuttavia interdetto anche il tratto interessato della strada statale 16 Adriatica, aggravando la situazione dei collegamenti locali. Per i veicoli leggeri diretti verso Bari è prevista l’uscita obbligatoria a Vasto Sud, con deviazione sulla statale 650 Trignina in direzione Isernia/Campobasso e successivo rientro in A14 a Termoli. Percorso inverso, invece, per chi viaggia verso Pescara: uscita a Poggio Imperiale, proseguimento sulla SS16 fino a Termoli e quindi sulla Trignina verso Vasto, con rientro a Vasto Sud.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Bari, Autostrade consiglia di utilizzare l’A1 Milano-Napoli in direzione Napoli e successivamente l’A16 Napoli-Canosa verso Canosa, proseguendo poi per il capoluogo pugliese. Analogo itinerario, ma inverso, per chi viaggia da Bari verso nord, con deviazione su A16 e successivo innesto sulla A1 in direzione Roma.