Frana Petacciato, estesa la chiusura della A14: stop da Poggio Imperiale a Vasto Sud

Estesa la chiusura dell’A14 Bologna-Taranto a causa della riattivazione della frana di Petacciato (Campobasso). Autostrade per l’Italia, infatti, ha comunicato la chiusura temporanea del tratto compreso tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, confermando la precedente chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari. Le chiusure – si legge in una nota – “sono state disposte in via precauzionale, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato“. Sul posto continuano i sopralluoghi da parte dei tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per le valutazioni del caso.

Risultano interdette anche la SS16 Adriatica, dal km 531,900 al km 535,800; la SS709 Tangenziale di Termoli, dal km 0 al km 6; la SS157, dal km 63,500 al km 71.