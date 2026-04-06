Golfo ad alta tensione: nave turca passa Hormuz nel pieno del conflitto in Iran

Una nuova nave turca ha attraversato lo strategico Stretto di Hormuz, confermando la crescente tensione nei traffici marittimi legati al conflitto in corso in Iran. Si tratta della “Ocean Thunder”, imbarcazione carica di petrolio greggio iracheno e diretta verso la Malaysia, il cui passaggio è stato annunciato dal ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu. Secondo le autorità di Ankara, questa rappresenta la terza nave turca che riesce a completare la traversata dall’inizio della guerra scoppiata il 28 febbraio scorso. Il transito nello stretto, uno dei punti nevralgici per il commercio energetico globale, avviene in un contesto estremamente delicato, caratterizzato da controlli intensificati e dal rischio costante di escalation militare. La sicurezza delle rotte marittime è infatti diventata una priorità internazionale, mentre gli operatori del settore energetico monitorano ogni movimento con crescente preoccupazione.

Navi ferme e traffici rallentati nel Golfo

Nonostante il passaggio della Ocean Thunder, la situazione resta complessa per la flotta turca nella regione. Al momento, altre otto navi di proprietà turca, con a bordo complessivamente 156 membri dell’equipaggio, sono ferme nel Golfo Persico in attesa dell’autorizzazione a partire. Questo blocco evidenzia le difficoltà operative causate dalla guerra e dalle restrizioni imposte lungo le principali rotte marittime. Le autorità locali e internazionali stanno infatti applicando controlli più severi per prevenire incidenti e garantire la sicurezza della navigazione. Tuttavia, questi ritardi stanno già avendo un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento, soprattutto nel settore energetico, dove anche poche ore di ritardo possono tradursi in forti oscillazioni dei prezzi. La presenza di numerose navi in attesa contribuisce inoltre ad aumentare la pressione logistica in un’area già altamente congestionata.

La guerra in Iran e l’impatto sulle rotte energetiche globali

Il conflitto scoppiato a fine febbraio in Iran sta rapidamente trasformando l’equilibrio geopolitico della regione, con effetti diretti sui traffici marittimi e sul mercato del petrolio. Lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota significativa del petrolio mondiale, è tornato al centro delle preoccupazioni internazionali. Ogni attraversamento rappresenta oggi un’operazione ad alto rischio, sia per possibili azioni militari sia per tensioni diplomatiche che potrebbero sfociare in blocchi o restrizioni improvvise.

In questo scenario, il passaggio della nave turca assume un valore simbolico oltre che economico, dimostrando come, nonostante le difficoltà, il flusso energetico globale continui a cercare vie per rimanere attivo. Tuttavia, il permanere della guerra rende il futuro incerto: eventuali escalation potrebbero compromettere ulteriormente la stabilità della regione e mettere in discussione uno dei corridoi marittimi più cruciali al mondo.