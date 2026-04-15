Il 15 aprile 1912 il Titanic si inabissava nell’Atlantico

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, nelle gelide acque dell’oceano Atlantico, si consumò una delle tragedie più celebri della storia moderna: l’affondamento del Titanic. Oggi, 15 aprile 2026, a 114 anni da quell’evento, il ricordo di quella notte continua a suscitare emozione e riflessione. Considerato all’epoca il simbolo del progresso tecnologico e dell’ingegneria navale britannica, il Titanic era partito per il suo viaggio inaugurale con oltre 2.200 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. La nave, ritenuta da molti “inaffondabile“, rappresentava il culmine dell’ambizione umana di dominare la natura. Alle 23:40 del 14 aprile, però, il transatlantico urtò un iceberg. L’impatto, inizialmente sottovalutato, provocò danni fatali allo scafo. Nel giro di poche ore, la situazione divenne irreversibile: alle 02:20 del mattino del 15 aprile, il Titanic scomparve sotto la superficie dell’oceano.

Il bilancio fu drammatico: solo 705 persone riuscirono a salvarsi, mentre oltre 1.500 persero la vita. A rendere ancora più tragica la vicenda contribuì la scarsità di scialuppe di salvataggio, insufficienti per tutti i passeggeri, e una gestione dell’emergenza segnata da confusione e impreparazione. Il disastro ebbe conseguenze profonde e immediate. Le normative sulla sicurezza marittima vennero completamente riviste, portando a importanti riforme internazionali, tra cui l’obbligo di un numero adeguato di scialuppe e il monitoraggio costante delle rotte attraverso sistemi radio.