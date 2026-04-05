Il 5 aprile 1991 la NASA apriva una nuova finestra sui fenomeni più energetici dell’universo

Il 5 aprile 1991 è una data fondamentale nella storia dell’astronomia moderna: il lancio del Compton Gamma Ray Observatory (CGRO), uno dei quattro “Grandi Osservatori” della NASA. A distanza di 35 anni, quella missione continua a rappresentare una svolta decisiva nello studio dell’universo ad altissima energia. Progettato per osservare il cielo nei raggi gamma, la forma più energetica della radiazione elettromagnetica, il Compton Gamma Ray Observatory ha permesso agli scienziati di esplorare fenomeni estremi fino ad allora poco compresi. Tra questi, i lampi di raggi gamma (GRB), potenti esplosioni cosmiche in grado di liberare in pochi secondi più energia di quella emessa dal Sole in miliardi di anni.

Durante i suoi 9 anni di attività, il CGRO ha raccolto una quantità senza precedenti di dati, rivelando che i GRB non provengono dalla nostra galassia, ma da regioni remote dell’universo. Questa scoperta ha cambiato radicalmente le teorie sull’origine di tali eventi, aprendo nuove piste di ricerca su buchi neri, stelle di neutroni e collassi stellari. Non solo: l’osservatorio ha contribuito a mappare il cielo gamma, identificando sorgenti misteriose e migliorando la comprensione dei processi più violenti del cosmo. Oggi, mentre celebriamo questo anniversario, il lascito del CGRO vive nelle missioni successive e nelle tecnologie che continuano a scrutare l’universo invisibile. Una testimonianza concreta di come l’esplorazione spaziale possa trasformare la nostra visione del cosmo.