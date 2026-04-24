Il battesimo del fuoco di Artemis II: la NASA zittisce gli scettici

La missione Artemis II ha concluso il suo epico viaggio con un tuffo trionfale nell’Oceano Pacifico, superando a pieni voti la prova più temuta: l’attraversamento infuocato dell’atmosfera terrestre. Le prime, spettrali immagini subacquee catturate dai sommozzatori rivelano che lo scudo termico della capsula Orion ha resistito in modo eccellente alle condizioni infernali del rientro, garantendo la totale incolumità dei 4 membri dell’equipaggio. Viaggiando alla sbalorditiva velocità di quasi 40mila km/h, la navicella ha generato un plasma rovente con temperature vicine alla metà di quelle della superficie solare, mettendo a dura prova l’intero rivestimento ablativo. Fortunatamente, le ispezioni preliminari della NASA confermano una perdita di materiale carbonizzato nettamente inferiore rispetto al passato, con piastrelle di ceramica intatte e nastro termico riflettente ancora saldamente al suo posto, segnando un successo monumentale per l’agenzia spaziale e per il futuro dell’esplorazione umana.

Dalla “roulette russa” alla traiettoria vincente

La tenuta dello scudo termico ha rappresentato la più grande incognita dell’ultima fase del viaggio verso casa. Le perplessità degli ingegneri affondavano le radici nei dati raccolti durante la precedente missione senza equipaggio, Artemis I. In quell’occasione, la complessa manovra di rientro “a balzo” – una tecnica pensata per far rimbalzare la capsula sugli strati alti dell’atmosfera per allungarne la gittata e rendere il viaggio più fluido – aveva causato preoccupanti crepe nel materiale Avcoat e la perdita di diversi bulloni.

La decisione di utilizzare lo stesso identico modello di scudo per Artemis II aveva sollevato pesanti critiche. L’ex astronauta e ricercatore Charles Camarda, veterano del primo volo dello Space Shuttle dopo il disastro del Columbia, aveva duramente etichettato la scelta come l’equivalente di giocare alla “roulette russa” con le vite dell’equipaggio. I test a terra avevano infatti dimostrato che il rimbalzo atmosferico creava accumuli di gas all’interno della struttura, portandola a fratturarsi.

Per scongiurare questo scenario disastroso, la NASA ha cambiato strategia, optando per un ingresso balistico diretto tipico delle storiche missioni Apollo. Questo profilo di volo ha sacrificato parte della precisione aerodinamica e del comfort degli astronauti a favore di una maggiore affidabilità strutturale. A giudicare dai risultati di questi giorni, la coraggiosa scommessa è stata vinta.

Atterraggio di precisione e sguardo al futuro

Oltre alla straordinaria performance protettiva della capsula, l’intera architettura hardware ha risposto in modo impeccabile. Il gigantesco razzo Space Launch System (SLS), in passato bersaglio di critiche per le numerose perdite di propellente e i rinvii al lancio, ha dimostrato un’efficienza totale in questa cruciale fase operativa. Il rientro si è concluso con una precisione chirurgica che richiama l’epoca d’oro dell’esplorazione lunare: Orion ha ammarato ad appena 4,7 km dal sito bersaglio, con una velocità di ingresso che ha deviato di soli 1,6 km/h rispetto ai calcoli teorici dei computer di bordo.

La NASA sta attualmente cavalcando l’onda di questi dati positivi per rassicurare il mondo che il programma Artemis è sulla buona strada. All’orizzonte, tuttavia, permangono interrogativi e sfide ingegneristiche colossali. I piani attuali prevedono il lancio di Artemis III nel 2027, con l’obiettivo di testare l’aggancio in orbita terrestre con il modulo di atterraggio lunare, prima di procedere con i veri e propri allunaggi di Artemis IV e V programmati per il 2028. Il rispetto di queste ambiziose scadenze dipenderà interamente dalla prontezza del nuovo hardware vitale, tra cui le tute spaziali di ultima generazione e i complessi lander, veri aghi della bilancia per il ritorno stabile dell’umanità sulla Luna.