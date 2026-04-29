Il ministro Urso: “il conflitto in Medio Oriente minaccia l’industria italiana, servono soluzioni rapide”

Durante il suo intervento all’Assemblea di Unioncamere, che si sta svolgendo a Roma, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione geopolitica in Medio Oriente e le sue conseguenze sull’economia. “Mi auguro che il negoziato per porre fine al conflitto in Medio Oriente giunga in porto prima possibile e che si riapra lo Stretto di Hormuz, perché altrimenti le conseguenze sul sistema produttivo, sociale, europeo e italiano sarebbero ben più gravi di quelle che noi abbiamo già subito in questi oltre due mesi di guerra”, ha dichiarato Urso.

Il ministro ha evidenziato come la chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenti una minaccia per la stabilità economica globale, con effetti devastanti sulla produzione e sui costi in Europa, in particolare in Italia. Se la situazione non si risolvesse, Urso ha previsto che i rischi sarebbero notevolmente più gravi, soprattutto riguardo al costo dell’energia. Non solo il prezzo del carburante, che è già in aumento, ma anche le conseguenze sulle filiere produttive, che potrebbero subire una forte interruzione.

Rischi per la filiera produttiva italiana e il settore digitale

Urso ha sottolineato che il conflitto ha messo a rischio l’approvvigionamento di materie prime critiche, fondamentali per diversi settori industriali italiani. “Mi riferisco per esempio, nel settore del digitale, all’elio, di cui il Qatar è uno dei massimi esportatori mondiali e noi abbiamo un sistema digitale, a partire dai semiconduttori elettronici, particolarmente fiorente”, ha continuato il ministro. La produzione tecnologica italiana, che dipende fortemente da materiali rari come l’elio, rischia di essere danneggiata se le interruzioni nelle forniture dovessero proseguire.

Ma non è solo il settore digitale a essere minacciato. Urso ha parlato anche delle difficoltà per la filiera agricola e agroalimentare italiana, che è essenziale per il paese. “Mi riferisco certamente a quello che sono le materie prime necessarie per i fertilizzanti e quindi per la filiera agricola e agroalimentare italiana che è particolarmente significativa”, ha affermato. Questi materiali essenziali potrebbero scarseggiare, compromettendo la capacità dell’Italia di sostenere la propria produzione agricola.

La necessità di accelerare sulle energie rinnovabili e sul nucleare

Urso ha poi evidenziato un aspetto cruciale per il futuro economico dell’Europa e dell’Italia, ossia la necessità di accelerare sulle fonti rinnovabili e di investire nel nucleare per garantire l’autonomia energetica del continente. “È fondamentale accelerare sulle fonti rinnovabili e sul nuovo nucleare per costruire l’autonomia europea e tenere le nostre imprese al riparo da costi eccessivamente elevati che ci condurrebbero ad una desertificazione industriale”, ha sottolineato il ministro.

Questa dichiarazione riflette l’urgenza di ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne e promuovere una strategia a lungo termine per la sicurezza energetica. L’obiettivo è proteggere il sistema produttivo europeo, evitando che l’industria del continente soffra a causa di costituzioni energetiche instabili e costi troppo alti, che potrebbero portare a una desertificazione industriale.

L’urgenza di un intervento concreto

Il messaggio di Adolfo Urso è chiaro: il conflitto in Medio Oriente ha un impatto diretto e devastante sull’economia italiana ed europea. Per garantire la stabilità e la competitività del sistema produttivo, è fondamentale raggiungere un accordo che permetta la riapertura dello Stretto di Hormuz e scongiuri l’interruzione delle forniture di materie prime essenziali. Allo stesso tempo, l’Italia e l’Europa devono accelerare sugli investimenti in energie rinnovabili e nucleare, creando così le basi per una indipendenza energetica che tuteli le imprese e garantisca un futuro prospero per la filiera produttiva.