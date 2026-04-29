Il ritorno del colosso: il Falcon Heavy di SpaceX torna a solcare i cieli della Florida

Il Kennedy Space Center si prepara a vibrare di nuovo sotto la spinta di uno dei veri colossi dello Spazio moderno. Dopo un’attesa lunga diciotto mesi, il Falcon Heavy di SpaceX è pronto a tornare in azione per la sua 12ª missione complessiva. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 29 aprile, con una finestra di lancio di 85 minuti che si aprirà alle 10:13 ora locale (16:13 ora italiana) dalla storica base di Cape Canaveral. Questo titano tecnologico, composto da 3 primi stadi del Falcon 9 uniti tra loro, porterà in orbita l’imponente satellite per telecomunicazioni ViaSat-3 F3, pesantissimo cuore tecnologico di 6 tonnellate. Il decollo rappresenta il risveglio di una potenza di spinta pari a 5,1 milioni di libbre, necessaria per squarciare l’atmosfera e posizionare un tassello fondamentale nella futura rete internet globale ad alta velocità.

Una potenza di spinta senza rivali operativi

Il Falcon Heavy mantiene saldamente la sua posizione di secondo lanciatore più potente attualmente in servizio nel mondo. Con i suoi 3 booster accesi contemporaneamente, sprigiona una forza straordinaria, superata oggi soltanto dallo Space Launch System (SLS) della NASA, utilizzato per le missioni lunari Artemis. Sebbene Starship di SpaceX sia destinata a polverizzare questi record con i suoi 16,7 milioni di libbre di spinta, il Falcon Heavy resta il veterano affidabile per i carichi pesanti diretti verso orbite complesse.

Dalla sua spettacolare entrata in scena nel febbraio 2018, quando portò nello Spazio la Tesla Roadster rossa di Elon Musk, questo razzo ha collezionato 10 successi consecutivi. L’ultima volta che i suoi motori hanno illuminato la costa della Florida è stato nell’ottobre 2024, in occasione del lancio della sonda Europa Clipper diretta verso le lune di Giove. La missione odierna riporta il vettore a operare in un contesto commerciale, confermando la versatilità di un progetto che ha ridefinito i costi dell’accesso allo Spazio.

La missione ViaSat-3 F3 e la banda larga globale

Il protagonista del lancio è il satellite ViaSat-3 F3, un gigante di 6 metri quadrati dal peso di circa 6 tonnellate. Il suo obiettivo è l’orbita geostazionaria, situata a circa 35.786 km sopra la superficie terrestre. A questa altitudine, la velocità del satellite si sincronizza perfettamente con la rotazione del pianeta, permettendo all’apparecchiatura di rimanere fissa sopra la medesima area geografica.

Questo posizionamento strategico permetterà alla società ViaSat di fornire servizi internet a banda larga ad alta capacità in tutta la regione dell’Asia-Pacifico. Si tratta del 3° satellite di una costellazione progettata per coprire l’intero globo: il primo esemplare è già operativo per i servizi aerei, mentre il secondo inizierà a servire le Americhe il mese prossimo.

Il recupero dei booster e le fasi finali del lancio

Uno degli aspetti più spettacolari delle missioni SpaceX riguarda il rientro dei componenti. Circa 8 minuti dopo il decollo, i 2 booster laterali del Falcon Heavy tenteranno un atterraggio sincronizzato presso la Cape Canaveral Space Force Station. Questa coreografia tecnologica permette il riutilizzo dei componenti, abbattendo drasticamente i costi operativi. Al contrario, il booster centrale non sarà recuperato e finirà la sua corsa nell’Oceano Atlantico dopo aver esaurito il carburante necessario per spingere il carico utile verso la sua destinazione finale.

Il secondo stadio del razzo continuerà la sua corsa per circa 5 ore, momento in cui il satellite ViaSat-3 F3 verrà rilasciato nell’orbita di trasferimento geosincrona. SpaceX aveva inizialmente previsto il lancio per lunedì 27 aprile, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto un rinvio di 48 ore. Con il cielo della Florida tornato sereno, tutto è pronto per assistere a un nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale privata.