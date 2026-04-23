Incendi Giappone, fiamme e vento flagellano Otsuchi: centinaia di famiglie evacuate

I vigili del fuoco stanno lottando senza sosta contro gli incendi boschivi che hanno colpito la cittadina costiera di Otsuchi, nella prefettura di Iwate, in Giappone, dove le fiamme hanno continuato a divampare per tutta la notte tra il 22 e il 23 aprile. Spinti da raffiche di vento particolarmente intense, i roghi hanno già devastato circa 140 ettari di terreno nel distretto di Kirikiri e altri 15 ettari nell’area di Kozuchi, spingendo le autorità locali a emettere un ordine di evacuazione immediato per 1.884 residenti appartenenti a circa 900 nuclei familiari. La situazione rimane critica a causa della siccità persistente che facilita la propagazione dei focolai tra la fitta vegetazione montana della regione. Al momento, centinaia di persone hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza allestiti d’urgenza, mentre i collegamenti ferroviari della Sanriku Railway sono stati sospesi per garantire la sicurezza pubblica e agevolare le operazioni di soccorso via terra e via aerea.

Cronologia del disastro e impatto sui trasporti

L’emergenza è iniziata nel pomeriggio del 22 aprile. Il primo incendio è divampato nel distretto di Kozuchi intorno alle ore 14, seguito a soli 2 ore di distanza da un secondo e più vasto focolaio nel distretto di Kirikiri, a breve distanza. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso necessario un intervento massiccio che ha coinvolto anche le squadre dei comuni limitrofi, impegnate a proteggere non solo le residenze private, ma anche una casa di cura e altre strutture sensibili minacciate dal fronte del fuoco.

Il comparto dei trasporti ha subito pesanti ripercussioni. La Sanriku Railway Co. ha annunciato la sospensione del servizio ferroviario tra le stazioni di Kamaishi e Iwate-Funakoshi. Dopo aver garantito un’ultima corsa mattutina in entrambe le direzioni tra Kamaishi e Otsuchi, l’azienda ha interrotto le operazioni per prevenire rischi legati alla vicinanza dei binari alle aree boschive in fiamme.

Mobilitazione nazionale e allerta meteo

La gravità della situazione ha spinto il governo prefettizio a istituire un quartier generale speciale per la gestione dei disastri. Già nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 16, è stato ufficialmente richiesto l’intervento delle Forze di Autodifesa per fornire assistenza immediata nelle operazioni di spegnimento e soccorso. Dall’alto, un elicottero della protezione civile prefettizia ha iniziato i lanci d’acqua poco dopo le 15, cercando di supportare il lavoro delle squadre a terra ostacolato dalle forti correnti d’aria.

Secondo i dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina ora locale, la devastazione ambientale è significativa, con il distretto di Kirikiri che risulta il più colpito. L’Ufficio Meteorologico Locale di Morioka ha ribadito la necessità di prestare la massima attenzione nell’uso di fiamme libere. Le previsioni indicano infatti che le condizioni di estrema aridità persisteranno in tutta la prefettura, mantenendo alto il rischio di nuovi inneschi in un territorio già duramente provato.