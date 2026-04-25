Incidente mortale per pilota di aliante: il velivolo si schianta sul Monte Pin

Un tragico incidente ha avuto luogo questo pomeriggio in Trentino, dove un uomo alla guida di un aliante ha perso la vita a seguito di un schianto sul versante sud del Monte Pin, a circa 2000 metri di altitudine, nel comune di Livo, in Val di Non. Il velivolo, decollato da Lienz, stava sorvolando il gruppo delle Maddalene. Secondo quanto riportato, l’incidente si è verificato intorno alle 16:30 quando un escursionista che si trovava nei pressi del luogo dello schianto ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112. La chiamata di soccorso ha prontamente attivato la Centrale Unica di Emergenza, che ha richiesto l’intervento di un elicottero e ha subito avviato l’attivazione della Stazione Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Le operazioni di recupero del corpo

Tre operatori del Soccorso Alpino hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, affiancati dal personale sanitario, che ha constatato il decesso del pilota sul posto. Per il recupero della salma, sono state utilizzate pinze idrauliche a batteria fornite dal nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF). Inoltre, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che si sono occupati di gestire le operazioni post-incidente. La salma del pilota, una volta estratta dal velivolo, è stata affidata alle forze dell’ordine per essere trasportata a valle. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagini.

Una tragedia che scuote la comunità trentina

Il tragico incidente in Trentino ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto per la tragica perdita di un uomo, il cui nome non è stato reso noto. La dinamica dell’incidente, purtroppo, ha avuto esito fatale, ma si è subito assistito alla pronta e professionale risposta dei soccorsi, che non hanno esitato a intervenire tempestivamente. In attesa che le forze dell’ordine completeranno le indagini per chiarire le cause di questa terribile tragedia, la notizia dell’incidente è diventata subito di rilevanza per la comunità trentina e per tutti gli appassionati di volo. L’incidente ha sollevato anche interrogativi sulle condizioni di sicurezza degli alianti in volo. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza su tutti gli aspetti legati all’accaduto, mentre si esprimono sentimenti di vicinanza alla famiglia della vittima e alla comunità.