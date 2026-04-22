L’India apre ai carburanti sintetici per l’aviazione: via libera a etanolo e nuove miscele

L’India compie un passo significativo verso la transizione energetica nel settore dell’aviazione autorizzando l’uso libero di etanolo e altri idrocarburi sintetici miscelati nei carburanti per aerei. La decisione è stata resa nota dal Ministero del petrolio e del gas naturale attraverso un comunicato ufficiale, rilanciato dall’agenzia di stampa Pti. La misura modifica le disposizioni in vigore dal 2001 relative all’Aviation Turbine Fuel Order, segnando un cambio di rotta importante in uno dei comparti più difficili da decarbonizzare. Al momento, il governo non ha imposto alcuna soglia obbligatoria per le miscele, lasciando quindi al mercato e agli operatori un certo margine di adattamento. Questa flessibilità potrebbe favorire una transizione graduale, evitando impatti immediati sui costi operativi delle compagnie aeree e sulla filiera energetica nazionale.

Obiettivi ambientali e strategici

La decisione del governo di India si inserisce in una strategia più ampia con un duplice obiettivo: ridurre le emissioni inquinanti e diminuire la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Il Paese, tra i maggiori consumatori energetici al mondo, punta così a rafforzare la propria sicurezza energetica sfruttando fonti alternative e domestiche. L’introduzione di carburanti sintetici e biocarburanti nel settore dell’aviazione rappresenta una delle leve principali per abbattere l’impatto ambientale dei voli, responsabili di una quota crescente delle emissioni globali. Allo stesso tempo, lo sviluppo di queste tecnologie potrebbe stimolare investimenti e innovazione industriale interna, creando nuove opportunità economiche lungo tutta la catena del valore energetico.

Traguardi progressivi per i voli internazionali

Nel dettaglio, il piano del governo prevede l’introduzione dell’1% di idrocarburi sintetici nei carburanti per i voli internazionali entro il 2027, con un incremento fino al 5% entro il 2030. Questi obiettivi sono in linea con gli impegni assunti nell’ambito del CORSIA, il programma globale promosso dalla Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile per la compensazione e riduzione delle emissioni nel trasporto aereo internazionale. Il sistema impone obblighi progressivi a partire dal prossimo anno, spingendo i Paesi aderenti a intervenire concretamente sul fronte della sostenibilità. Tuttavia, al momento non sono stati fissati obiettivi specifici per i voli nazionali, segno che il governo preferisce concentrarsi inizialmente sul traffico internazionale, più direttamente coinvolto negli accordi globali.

Impatti e prospettive future

L’apertura all’uso di carburanti alternativi rappresenta un segnale forte per l’intero settore aeronautico. La mancanza di obblighi immediati potrebbe rallentare l’adozione nel breve periodo, ma allo stesso tempo consente agli operatori di prepararsi gradualmente, sviluppando tecnologie e infrastrutture adeguate. Nel medio-lungo termine, il raggiungimento degli obiettivi fissati potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni del comparto. Resta da vedere se e quando il governo introdurrà limiti anche per il traffico domestico, completando così un percorso che potrebbe rendere l’India uno dei protagonisti globali nella transizione verso carburanti sostenibili per l’aviazione.