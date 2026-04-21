India sotto pressione: petrolio caro e guerra in Iran mettono a rischio la crescita

L’intensificarsi del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta ridisegnando gli equilibri energetici globali, con effetti immediati sui mercati. Uno dei punti nevralgici della crisi è lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. Qualsiasi minaccia o interruzione in quest’area genera immediatamente volatilità nei prezzi e timori per la sicurezza delle forniture. Dall’inizio della guerra, il prezzo del Brent è aumentato del 31%, riflettendo non solo i rischi concreti di blocchi logistici, ma anche l’incertezza geopolitica. I mercati finanziari reagiscono in modo altalenante: a fasi di tensione seguono rimbalzi legati a possibili negoziati di pace, creando uno scenario instabile. Questa dinamica rende difficile per governi e imprese pianificare strategie a medio termine, soprattutto per le economie fortemente dipendenti dalle importazioni energetiche.

L’India tra crescita economica e vulnerabilità energetica

In questo contesto, l’India emerge come uno dei paesi più esposti. Terzo importatore mondiale di petrolio, il paese dipende fortemente dalle forniture estere per sostenere la propria crescita economica. Secondo Moody’s, una prolungata interruzione delle forniture energetiche potrebbe ampliare significativamente il deficit commerciale e mettere sotto pressione il bilancio pubblico. L’aumento dei prezzi del greggio si traduce infatti in maggiori costi di importazione, che alimentano l’inflazione interna e riducono i margini delle aziende. Questo scenario rischia di rallentare il ritmo di crescita dell’economia indiana, attualmente una delle più dinamiche al mondo. Inoltre, il governo potrebbe essere costretto a intervenire con sussidi o politiche fiscali espansive, aggravando ulteriormente i conti pubblici. La combinazione tra instabilità geopolitica e vulnerabilità strutturale rende l’India particolarmente sensibile agli sviluppi nel Golfo Persico.

Fuga di capitali e prospettive incerte per i mercati

Le tensioni internazionali e l’aumento dei prezzi delle materie prime stanno già producendo effetti tangibili sui flussi finanziari. Dall’inizio del 2026, gli investitori stranieri hanno venduto azioni indiane per un valore complessivo di 18,6 miliardi di dollari, con un deflusso netto record di 12,7 miliardi registrato nel solo mese di marzo. Questo segnale indica una crescente cautela da parte dei mercati, che temono un deterioramento delle condizioni macroeconomiche. Moody’s sottolinea come i rischi persistenti e i tempi necessari per ripristinare infrastrutture produttive e logistiche in Medio Oriente possano mantenere elevati i premi di rischio ancora a lungo. Di conseguenza, i prezzi delle principali materie prime potrebbero restare strutturalmente alti, influenzando negativamente le economie importatrici. In assenza di una rapida stabilizzazione della situazione nello Stretto di Hormuz e nella regione iraniana, l’incertezza continuerà a dominare, con ripercussioni profonde sui mercati globali e sulle prospettive di crescita dell’India.