La Luna e Venere, il Gran Galà del cielo di primavera: fine settimana magico

Il cielo di questo fine settimana si prepara a regalare uno spettacolo di rara bellezza che saprà catturare lo sguardo. Sabato 18 e domenica 19 aprile, subito dopo il calar del sole, l’orizzonte occidentale diventerà il palcoscenico naturale per un incontro ravvicinato tra i 2 oggetti più luminosi della volta celeste notturna. Una sottilissima falce di Luna crescente danzerà accanto al brillante pianeta Venere, creando un quadro suggestivo perfettamente visibile a occhio nudo in condizioni di cielo sereno. Sarà un’occasione preziosa per osservare il crepuscolo trasformarsi in una composizione di luci vibranti che risalteranno contro il blu profondo del firmamento primaverile. Questo appuntamento astronomico non richiede attrezzature particolari, rendendo l’esperienza accessibile a chiunque riesca a trovare un punto di osservazione con l’orizzonte libero verso Ovest.
L’appuntamento con la Luna e la “Stella della Sera”
La danza celeste inizierà ufficialmente sabato 18 aprile. Circa quaranta minuti dopo il tramonto, una falce di Luna illuminata appena per il 4% si troverà a circa 5 gradi di distanza da Venere. Il pianeta, che splende con una magnitudine di -3,8, supererà in brillantezza ogni altra stella del firmamento, rimanendo visibile per circa un’ora prima di scomparire dietro l’orizzonte. Domenica 19 aprile lo spettacolo si rinnoverà con una variazione: la Luna, ora illuminata al 9%, salirà leggermente di posizione posizionandosi al di sopra di Venere. Questo spostamento permetterà di scorgere, poco più in alto, anche l’ammasso aperto delle Pleiadi. Conosciute anche come le “Sette Sorelle”, queste stelle offrono una visione incantevole, specialmente quando il crepuscolo si fa più profondo.
Le Sette Sorelle e la luce cinerea
L’osservazione attraverso un binocolo potrà rivelare dettagli che sfuggono all’occhio nudo. Sarà possibile ammirare la cosiddetta “luce cinerea“, un fenomeno in cui la parte oscura della Luna viene debolmente illuminata dalla luce solare riflessa dalla Terra. Anche Venere, osservato con un piccolo telescopio, mostrerà la sua natura di mondo dinamico rivelando una fase crescente, simile a quella del nostro satellite. Le Pleiadi, situate nella costellazione del Toro a 440 anni luce da noi, rappresentano un gruppo di circa mille stelle nate insieme da una medesima nube di gas. Sono astri estremamente giovani, con appena 100 milioni di anni di età, una bazzecola rispetto ai 4,6 miliardi di anni del nostro Sole. La loro brillantezza bianco-azzurra aggiungerà un tocco di eleganza alla congiunzione di domenica sera.
Comete e meteore: il cielo non dorme mai
Per chi preferisce le ore che precedono il mattino, le opportunità di osservazione non mancano. La cometa Pan-STARRS (C/2025 R3) resterà visibile fino al 20 aprile. Per individuarla è necessario guardare verso Est circa 2 ore prima dell’alba, preferibilmente muniti di binocolo. L’attenzione degli appassionati si sposterà poi rapidamente verso la notte del 22 aprile, quando raggiungerà il picco lo sciame meteorico delle Liridi. Le previsioni indicano una frequenza di circa 15-20 meteore all’ora. Grazie alla Luna calante che tramonterà presto lasciando il cielo buio, le ore dopo la mezzanotte saranno ideali per avvistare le “stelle cadenti” che sembreranno scaturire dalla zona vicina alla brillante stella Vega.