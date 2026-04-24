La Terra sorride allo Spazio: il 19 maggio decolla la missione Smile

L’appuntamento con la storia dell’esplorazione spaziale è fissato per il 19 maggio, quando il cielo sopra la Guyana Francese si illuminerà per il decollo del satellite Smile. Questa missione rappresenta un traguardo senza precedenti, trattandosi della prima collaborazione operativa tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Accademia delle Scienze Cinese per lo studio della magnetosfera. Il lancio avverrà alle 05:52 ora italiana dallo spazioporto di Kourou, affidando il prezioso carico tecnologico alla potenza del razzo Vega C, l’orgoglio dell’ingegneria aerospaziale italiana. L’obiettivo scientifico è ambizioso e affascinante: catturare per la prima volta l’immagine del cosiddetto ‘sorriso‘ del nostro pianeta, un fenomeno invisibile agli occhi umani generato dall’incessante scontro tra le particelle cariche solari e lo scudo magnetico terrestre. Attraverso una prospettiva privilegiata e strumenti all’avanguardia, i ricercatori sperano di svelare i segreti più profondi delle tempeste geomagnetiche che influenzano costantemente la nostra vita tecnologica.

Il ritorno in volo del Vega C dopo i controlli tecnici

Il via libera definitivo per la missione Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) arriva dopo un meticoloso lavoro di revisione tecnica. Avio, l’azienda italiana responsabile della realizzazione e della gestione del lanciatore Vega C, ha confermato la nuova data di lancio in seguito al rinvio precauzionale dello scorso 9 aprile. Il ritardo si era reso necessario per analizzare un’anomalia individuata in una linea di produzione di un componente di un sottosistema, rilevata dopo l’integrazione del lanciatore per il volo VV29.

Gli accertamenti si sono conclusi con successo, garantendo la massima affidabilità per il vettore che dovrà portare il satellite in orbita. La precisione di Vega C è fondamentale per posizionare Smile nella sua traiettoria specifica, permettendo alla strumentazione di operare correttamente e di iniziare la raccolta dati su un fenomeno che, fino ad oggi, è stato studiato solo in modo frammentario.

Gli occhi di Smile: catturare l’invisibile ai raggi X

Il cuore tecnologico della missione risiede nella sua capacità di osservare ciò che normalmente è precluso alla vista. Smile è stato progettato per mappare le emissioni di raggi X che si sprigionano quando il vento solare impatta contro il campo magnetico terrestre. Per riuscire in questa impresa, il satellite vanta quattro strumenti scientifici di altissima precisione. Tra questi spiccano 2 fotocamere specializzate: la Uvi, dedicata alla visualizzazione dei raggi ultravioletti, e la Sxi, focalizzata sull’osservazione dei raggi X. Questi sensori lavoreranno in tandem per fornire una visione d’insieme della magnetosfera, permettendo agli scienziati di vedere come lo scudo protettivo della Terra reagisce in tempo reale alle raffiche di particelle provenienti dal Sole. Si tratta di una prospettiva fondamentale per prevedere l’impatto delle tempeste solari sulle reti elettriche e sui sistemi di comunicazione satellitare.

Un’orbita estrema per filmare le aurore polari

Per ottenere una panoramica completa del sistema Terra-Sole, Smile seguirà un’orbita ellittica estremamente allungata. Il satellite si allontanerà dal nostro pianeta fino a raggiungere una distanza di circa 120mila km, pari a circa un terzo del percorso che ci separa dalla Luna. Da questa posizione remota, gli strumenti avranno la possibilità di osservare la Terra per decine di ore consecutive senza interruzioni.

Dopo aver raggiunto il punto più lontano, il satellite inizierà una discesa vertiginosa che lo porterà a sfiorare l’atmosfera terrestre a soli 5mila km di quota, prima di ripartire per un nuovo ciclo. Questa particolare traiettoria consentirà di filmare le aurore polari con sessioni di osservazione lunghe fino a 45 ore. Grazie a questa continuità temporale, i ricercatori potranno finalmente studiare la genesi e l’evoluzione dei fenomeni luminosi polari, comprendendo meglio come l’energia solare venga trasferita e dissipata nel nostro ambiente spaziale.