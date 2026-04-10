L’allarme sul jet fuel e le criticità nel settore energetico: la posizione del ministro Pichetto Fratin

La guerra in corso in Iran ha portato a significativi sconvolgimenti nel settore energetico globale, con riflessi diretti sulle forniture di carburante, in particolare sul jet fuel. Come ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante un intervento a ‘Radio 24’, nonostante le difficoltà complessive, non ci sono grandi preoccupazioni per il fronte petrolifero in generale. Tuttavia, ci sono settori specifici che stanno affrontando criticità. Pichetto Fratin ha infatti evidenziato come “una gran parte della produzione [di jet fuel] arriva dal Golfo Persico ed quello che ha subito in questi tempi la maggiore carenza a livello di offerta ha portato automaticamente ad alcune situazioni di criticità, ma sono criticità settoriali specifiche sulle quali dobbiamo intervenire”.

Il conflitto in Iran, con il coinvolgimento di potenze mondiali e la destabilizzazione delle rotte energetiche, ha aggravato queste problematiche. Le incertezze sulle forniture dal Golfo Persico, infatti, hanno avuto un impatto diretto sulla disponibilità di jet fuel, un carburante fondamentale per l’industria aerea. Questo, a sua volta, ha innescato un aumento della domanda da altre fonti e una ristrutturazione delle rotte di approvvigionamento.

Il tentativo di risolvere la crisi: ripresa delle forniture

Nonostante la criticità del settore, il ministro ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica, indicando che, almeno secondo le informazioni attuali, le forniture di jet fuel sembrano essere state ripristinate. “Adesso, almeno dagli elementi che abbiamo, dovrebbe essere ripresa la fornitura, probabilmente era legata al ragionamento che, se si ferma un carico, devo andare a cercare il carico da un’altra parte”, ha spiegato Pichetto Fratin. Le difficoltà di approvvigionamento non si sono manifestate in modo uniforme e la ripresa delle forniture suggerisce che, in parte, la crisi possa essere stata causata da interruzioni temporanee o rallentamenti nelle catene logistiche.

Tuttavia, la situazione non è ancora del tutto stabilizzata. Le incertezze geopolitiche, in particolare quelle legate alla guerra in Iran, potrebbero continuare a rappresentare una minaccia per la sicurezza energetica globale. Le fluttuazioni nei mercati mondiali e le difficoltà nell’accedere a risorse energetiche in aree di conflitto possono generare nuovi scenari di instabilità e carenza di offerta, anche in settori specifici come il jet fuel.

Le prospettive

Guardando al futuro, il ministro Pichetto Fratin ha espresso cautela ma anche speranza: “speriamo che si ristabilisca il tutto”. Sebbene la situazione attuale sembri essere sotto controllo, il quadro geopolitico rimane fluido e le incognite legate alla guerra in Iran potrebbero continuare a influenzare le dinamiche energetiche globali. È fondamentale che il governo e le istituzioni internazionali monitorino attentamente le forniture di energia e carburanti strategici, come il jet fuel, per evitare nuovi shock.