Le donne hanno davvero bisogno di dormire più degli uomini? Cosa dice la scienza

Per anni la medicina del sonno ha trattato uomini e donne come soggetti sostanzialmente identici, ma le ricerche più recenti pubblicate nell’aprile 2026 stanno finalmente facendo luce su una realtà biologica diversa. Diversi studi clinici e osservazionali indicano che, in media, le donne presentano un bisogno di sonno leggermente superiore rispetto alla controparte maschile, con una differenza stimata tra gli 11 e i 20 minuti supplementari per notte. Sebbene possa sembrare uno scarto minimo, questa necessità riflette differenze profonde nel modo in cui il cervello e il sistema endocrino operano durante le ore di veglia e di riposo. Comprendere queste dinamiche non è solo una questione di curiosità scientifica, ma un passo fondamentale per migliorare la salute pubblica e il benessere individuale.

Il cervello femminile e la necessità di un maggiore recupero cognitivo

Una delle spiegazioni più affascinanti riguarda l’architettura e l’attività del cervello femminile. Molti esperti di neurologia sostengono che le donne tendano a utilizzare una porzione maggiore della loro corteccia cerebrale durante il giorno, spesso a causa di una spiccata capacità di multitasking e di una gestione complessa delle reti sociali e lavorative. Questo tipo di attività cerebrale richiede un periodo di recupero cognitivo più profondo e prolungato. Il sonno, infatti, funge da sistema di pulizia per il cervello, permettendo di eliminare le tossine accumulate durante la veglia e di consolidare le memorie. Poiché il cervello femminile lavora in modo più “connesso” e intenso in termini di elaborazione simultanea, ha bisogno di più tempo per completare questi processi di manutenzione notturna.

Inoltre, la struttura del sonno stesso differisce tra i generi. Le donne tendono ad avere una percentuale maggiore di sonno profondo (sonno a onde lente) nelle prime ore della notte, il che suggerisce un’esigenza fisiologica di riparazione più urgente. Tuttavia, nonostante questa maggiore efficienza iniziale, la qualità complessiva del riposo femminile è spesso più vulnerabile alle interruzioni esterne e interne, rendendo i minuti extra di sonno necessari per compensare le frequenti frammentazioni del riposo.

L’impatto dei cicli ormonali sulla qualità del riposo notturno

Oltre alla componente neurologica, i cicli ormonali giocano un ruolo determinante nella regolazione del ritmo circadiano. Durante l’intero arco della vita, le fluttuazioni di estrogeni e progesterone influenzano direttamente la facilità con cui una donna si addormenta e la profondità del suo riposo. Durante il ciclo mestruale, la gravidanza e la transizione verso la menopausa, molte donne sperimentano disturbi del sonno significativi. Ad esempio, le vampate di calore e la sudorazione notturna legate alla menopausa possono causare risvegli multipli, portando a una carenza cronica di riposo che richiede tempi di recupero più lunghi nei giorni successivi.

Questi cambiamenti ormonali non influenzano solo la temperatura corporea, ma anche la produzione di melatonina, l’ormone chiave per l’inizio del sonno. La ricerca evidenzia che le donne hanno una probabilità fino al 40% superiore rispetto agli uomini di soffrire di insonnia nel corso della vita. Questa predisposizione biologica rende la gestione del sonno una sfida costante, dove la necessità di dormire di più non è un lusso, ma una strategia adattiva per contrastare la naturale fragilità del sistema circadiano femminile di fronte alle tempeste ormonali.

Il carico mentale e i fattori sociali come ostacoli al sonno

Non si può analizzare il sonno senza considerare il contesto sociale e domestico. Nel 2026, il concetto di carico mentale è diventato centrale nelle discussioni sulla salute femminile. Le donne continuano a svolgere la maggior parte delle mansioni di cura, sia verso i figli che verso i parenti anziani, compiti che spesso comportano risvegli notturni o la necessità di alzarsi presto la mattina. Questa “seconda giornata di lavoro” si traduce in un livello di allerta costante che rende difficile il rilassamento necessario per scivolare nel sonno profondo.

Lo stress derivante dalla gestione simultanea di carriera e famiglia contribuisce a mantenere elevati i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, che agisce come un antagonista del sonno. Molte donne riferiscono di soffrire di “mente che corre” prima di addormentarsi, un fenomeno legato alla pianificazione delle attività del giorno successivo. Questo dispendio di energia emotiva e organizzativa aumenta ulteriormente il fabbisogno di riposo per ripristinare l’equilibrio psicofisico, evidenziando come le differenze di genere nel sonno siano il risultato di una complessa interazione tra biologia e aspettative sociali.

Rischi per la salute legati alla privazione cronica di sonno

Le conseguenze di un sonno insufficiente sembrano essere più gravi per le donne che per gli uomini. Studi epidemiologici hanno dimostrato che la privazione del sonno nel genere femminile è strettamente correlata a un rischio maggiore di sviluppare patologie come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e problemi di salute cardiovascolare. Le donne che dormono meno di sei ore a notte mostrano livelli più alti di marcatori infiammatori nel sangue, che sono precursori di molte malattie croniche. Inoltre, esiste una forte correlazione tra la mancanza di riposo e lo sviluppo di disturbi dell’umore, come ansia e depressione, che colpiscono in misura maggiore la popolazione femminile.

Garantire alle donne la possibilità di soddisfare il proprio bisogno di sonno è quindi una priorità medica. Gli esperti suggeriscono di personalizzare le abitudini di igiene del sonno, tenendo conto delle diverse fasi della vita e delle specifiche esigenze ormonali. Riconoscere che le donne potrebbero aver bisogno di andare a letto leggermente prima o di dormire un po’ di più nel fine settimana non dovrebbe essere visto come una debolezza, ma come un atto di prevenzione sanitaria fondamentale per mantenere la funzionalità del cervello e del corpo nel lungo periodo.