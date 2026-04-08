Le emozionanti immagini di Artemis II: la NASA svela il lato nascosto della Luna | FOTO e VIDEO

L’attesa è finalmente terminata: la NASA ha diffuso il primo, straordinario set di fotografie scattate dall’equipaggio della missione Artemis II durante lo storico sorvolo del lato nascosto della Luna. Queste immagini mozzafiato offrono all’umanità una prospettiva visiva completamente inedita e profondamente emozionante del nostro vicinato cosmico. I 4 astronauti a bordo della capsula Orion hanno immortalato fenomeni celesti di rara bellezza, trasformando un volo di collaudo in un trionfo assoluto per la scienza e per l’esplorazione spaziale. Il materiale fotografico rilasciato dall’agenzia statunitense permette al pubblico di viaggiare idealmente a fianco dell’equipaggio, condividendo lo stupore di fronte a panorami che ridefiniscono il nostro posto nell’universo. Dalle delicate sfumature della superficie lunare fino all’incredibile buio dello Spazio profondo, ogni singolo scatto testimonia la straordinaria portata di questa spedizione, destinata a rimanere impressa a lungo nella memoria collettiva.

Un tramonto terrestre e un’eclissi senza precedenti

La prima immagine rilasciata a catturare l’attenzione globale è stata ribattezzata “Earthset“, ovvero il tramonto della Terra. Lo scatto mostra il nostro pianeta azzurro che scompare dolcemente dietro la superficie butterata della Luna, delineando le ombre del lato notturno terrestre. Subito dopo, la galleria fotografica della NASA (immagini in alto a corredo dell’articolo) ci porta nel momento in cui la capsula è entrata in un silenzio radio di circa 40 minuti per via dell’occultamento lunare. In quegli istanti, l’equipaggio ha potuto documentare un’incredibile eclissi solare totale. Per quasi un’ora, il disco lunare ha bloccato completamente il Sole, mentre i bordi della Luna si illuminavano con i deboli bagliori della luce terrestre e i filamenti della corona solare. Durante questa prolungata fase di oscurità, l’obiettivo delle macchine fotografiche ha catturato sullo sfondo cosmico anche la presenza di pianeti lontani come Marte, Venere e Saturno.

La magia del terminatore e le piogge di meteoriti

Oltre ai grandi allineamenti astronomici, la NASA ha puntato i riflettori sulle riprese mozzafiato del cosiddetto terminatore, la linea di demarcazione netta tra il giorno e la notte sulla Luna. Le immagini confermano le parole colme di stupore dei piloti, mostrando una zona di confine magica, caratterizzata da isole di luce abbagliante e valli talmente in ombra da sembrare pozzi senza fondo. Proprio esaminando visivamente questi dettagli ipnotici, gli astronauti hanno fotografato due nuovi crateri, proponendo alla NASA di nominarli “Integrity“, come il segnale di chiamata della loro capsula, e “Carroll“, in onore della defunta moglie del comandante Wiseman. Le fotocamere di bordo hanno inoltre documentato un evento rarissimo: una pioggia di meteoriti che ha colpito il suolo lunare in tempo reale, immortalata attraverso una serie di lampi luminosi scaturiti dagli impatti.

Dettagli geologici immortalati dagli smartphone

La spettacolarità delle immagini rilasciate risiede anche nel metodo con cui sono state raccolte. Molte di queste inquadrature, ricche di inaspettate sfumature cromatiche verdi e marroni sulla crosta lunare, sono state catturate dagli astronauti direttamente con i propri smartphone, per poi essere trasmesse agli scienziati sulla Terra. Questi dati visivi forniranno indizi cruciali sulla formazione e sull’evoluzione del sistema Terra-Luna. Le fotografie segnano anche un momento da record: sono state scattate proprio mentre la navicella Orion toccava la vertiginosa distanza di 406.771 km dal nostro pianeta, rendendo i 4 membri dell’equipaggio gli esseri umani più lontani di sempre nella storia. Come dimostrano questi scatti epocali, allontanarsi così tanto serve soprattutto a guardarsi indietro, ricordandoci quanto sia fragile e prezioso il pianeta che chiamiamo casa.