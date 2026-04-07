Artemis II: ecco lo spettacolo dell’Earthset, la Terra che tramonta dietro l’orizzonte della Luna

La Terra che tramonta dietro l’orizzonte lunare. La spettacolare immagine è stata ripresa durante lo storico sorvolo delle scorse ore della missione Artemis II, così come l’altra immagine mozzafiato che mostra invece l’eclissi vista dalla navetta Orion. Entrambe le immagini sono state pubblicate sia dalla NASA che dalla Casa Bianca. L’immagine destinata a diventare il simbolo della missione Artemis II (e già scelta dalla NASA per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l’orizzonte lunare, il cosiddetto ‘Earthset‘, una vista simile ma diversa rispetto alla storica immagine della Terra che sorge sull’orizzonte lunare (‘Earthrise’) scattata dalla missione Apollo 8. “L’umanità, dall’altro lato. Prima foto dal lato nascosto della Luna. Scattata da Orion mentre la Terra si immergeva oltre l’orizzonte lunare“, si legge nel post della Casa Bianca.

L’altra immagine mostra la Luna vista da Orion mentre eclissa il Sole. “Eclissi totale, oltre la Terra. Dall’orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando uno spettacolo che pochi nella storia dell’umanità hanno mai potuto ammirare“, commenta la Casa Bianca.

Artemis II saluta la Luna e inizia il viaggio di ritorno verso la Terra

Dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna conquistando il record di distanza dalla Terra, gli astronauti della missione Artemis II si preparano a lasciare la sfera di influenza della gravità lunare per intraprendere il viaggio di ritorno verso la Terra. Il settimo giorno della missione inizierà ufficialmente alle 17:35 ora italiana, quando nella capsula Orion suonerà la sveglia per Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Si prevede una giornata di relativa calma, dedicata prevalentemente alla trasmissione di dati scientifici.

La navetta Orion uscirà dalla sfera di influenza lunare, ma “prima che l’equipaggio di Artemis II si allontani troppo dalla Luna – spiega la NASA – gli scienziati a terra avranno il tempo di parlare con l’equipaggio finché l’esperienza è ancora fresca nella loro memoria. Nella seconda parte della giornata, il motore di Orion verrà riacceso per la prima delle tre manovre di correzione della traiettoria di rientro, che regoleranno il percorso verso casa. Il resto della giornata sarà in gran parte dedicato al riposo dell’equipaggio, che avrà così la possibilità di recuperare prima di riprendere le attività finali prima del rientro sulla Terra“.