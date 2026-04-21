Lufthansa taglia 20mila voli nella stagione estiva: pesa il caro carburante legato alla crisi in Iran

Il gruppo Lufthansa ha annunciato una significativa revisione della propria offerta estiva, con il taglio di circa 20.000 voli a corto raggio entro ottobre. Si tratta di una riduzione contenuta, pari a meno dell’1% della capacità complessiva misurata in posti-chilometro (Ask), ma strategicamente rilevante per migliorare la redditività del network. L’obiettivo dichiarato è eliminare le rotte meno profittevoli, soprattutto dagli hub principali di Francoforte e Monaco di Baviera, concentrando invece le operazioni su tratte più sostenibili. Parallelamente, il gruppo rafforzerà alcune connessioni da Zurigo, Vienna e Bruxelles, sfruttando la sinergia tra le compagnie controllate. Questa riorganizzazione rientra in una più ampia strategia di consolidamento del traffico europeo, che coinvolge vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways, con l’intento di ottimizzare risorse e migliorare l’efficienza operativa complessiva.

Le prime cancellazioni e l’impatto sui passeggeri

Le prime misure sono già entrate in vigore, con circa 120 voli giornalieri cancellati fino alla fine di maggio. I passeggeri interessati sono stati informati direttamente dalla compagnia, che ha avviato procedure di riprotezione su altri voli del gruppo o rimborsi. Tra le tratte sospese figurano collegamenti da Francoforte verso alcune destinazioni in Polonia e Norvegia, mentre altre rotte europee saranno riorganizzate all’interno del network integrato. Questo approccio consente a Lufthansa di mantenere la copertura complessiva del mercato riducendo però le inefficienze. Non si tratta quindi di un ridimensionamento drastico, ma di una redistribuzione dell’offerta, pensata per adattarsi a un contesto economico e geopolitico sempre più complesso. Ulteriori modifiche al programma voli estivo saranno comunicate tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, segno di una pianificazione ancora in evoluzione.

Il peso della crisi in Iran e dello Stretto di Hormuz

Alla base di questa revisione c’è soprattutto il forte aumento del prezzo del carburante, direttamente collegato alla guerra in corso in Iran. Dall’inizio del conflitto, il costo del cherosene è raddoppiato, mettendo sotto pressione i bilanci delle compagnie aeree. Un ruolo cruciale lo gioca anche la situazione nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici globali, da cui transita una quota significativa del petrolio mondiale. Le tensioni nell’area hanno aumentato i rischi per le rotte marittime e contribuito all’instabilità dei prezzi, con effetti immediati sull’intero settore dell’aviazione. In questo scenario, Lufthansa ha scelto di intervenire rapidamente per contenere i costi, puntando a un risparmio stimato di oltre 40.000 tonnellate di carburante. Si tratta di una risposta concreta a una crisi che, pur lontana geograficamente, ha ricadute dirette sull’economia europea e sul trasporto aereo globale.

Efficienza operativa e prospettive future

Nonostante il contesto difficile, il gruppo ha assicurato che la fornitura di carburante resterà stabile nelle prossime settimane, grazie a interventi mirati sia sul piano logistico sia su quello della copertura dei prezzi. Questo indica una gestione attiva del rischio, fondamentale in una fase caratterizzata da forte volatilità. La strategia di Lufthansa appare quindi orientata a un equilibrio tra contenimento dei costi e mantenimento della competitività, evitando tagli drastici ma intervenendo in modo selettivo. Il consolidamento del traffico europeo tra le diverse compagnie del gruppo rappresenta un ulteriore passo verso un modello più integrato ed efficiente. Tuttavia, molto dipenderà dall’evoluzione della crisi in Iran e dalla stabilità dello Stretto di Hormuz: eventuali escalation potrebbero spingere ulteriormente al rialzo i costi energetici, costringendo le compagnie a rivedere ancora i propri piani. In un settore già provato da anni di turbolenze, la variabile geopolitica si conferma sempre più determinante.