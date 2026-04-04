Maltempo Abruzzo, le clamorose immagini dei 5 metri di neve a Campo Imperatore: il prima e il dopo della webcam lascia senza parole

Ora che il ciclone Erminio si è allontanato dall’Italia, quel che rimane sull’Appennino centrale sono enormi quantità di neve, eccezionali sul Gran Sasso e sulla Maiella anche se si fossero verificati in inverno, figuriamoci in primavera. Tra le immagini più emblematiche di questa violentissima ondata di maltempo ci sono quelle offerte dalla webcam di Campo Imperatore, a circa 2.100 metri di quota, nel cuore del Gran Sasso. Quello che emerge è uno scenario che sembra appartenere ad un altro pianeta: un’odissea di neve che ha sommerso tutto sotto 4 metri di bianco.

A cominciare da una struttura che nel prima-dopo che proponiamo in questo articolo non si vede più, completamente scomparsa sotto la neve. Per liberare quella struttura, attualmente sta lavorando una ruspa. Ma a dare ancora più il senso della violenza dei fenomeni che hanno travolto il Gran Sasso c’è il fatto che i piloni della seggiovia sono quasi totalmente scomparsi sotto la neve, il che fa pensare che in questo punto la neve possa anche toccare i 5 metri. Non c’è dubbio che questa nevicata entrerà di diritto nei libri della meteorologia per l’intensità dei fenomeni e per le impressionanti immagini che continua a regalare, soprattutto ora che è tornato a splendere il sole e tutto ciò che rimane è solo una sconfinata e profondissima distesa di neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.