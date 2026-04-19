Maltempo Lombardia, l’anticiclone cede il passo ai temporali: nubifragi e grandine tra Lecchese e Bergamasca

Il cedimento dell’anticiclone sulle regioni settentrionali ha innescato nelle scorse ore una serie di intensi temporali che hanno colpito con particolare vigore la Lombardia nord-orientale. Le stazioni meteorologiche hanno rilevato fenomeni localmente forti, caratterizzati da nubifragi e grandinate di piccole dimensioni che hanno interessato diverse località. I dati pluviometrici confermano l’intensità del maltempo: a Monte Marenzo, nel Lecchese, si sono registrati picchi di 23 mm di pioggia, mentre a Castelli Calepio, nella Bergamasca, sono caduti 13 mm, in entrambi i casi nell’arco di 2 ore circa. Queste celle temporalesche sono attualmente in rapido movimento verso il Triveneto, sospinte da un fronte perturbato in transito sull’Europa centrale.

Instabilità in estensione e tendenza per i prossimi giorni

Tra lunedì e martedì, la perturbazione scivolerà gradualmente verso i Balcani, determinando rovesci diffusi e nuovi temporali non solo al Nord, ma anche sulle regioni centrali e lungo il basso Adriatico. Sarà una fase di transizione caratterizzata da una spiccata variabilità atmosferica, che metterà fine al lungo dominio del sole e del caldo fuori stagione sperimentato nell’ultimo periodo.

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