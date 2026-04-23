Maltempo USA, confermati 75 tornado nell’outbreak che ha colpito il Midwest: due di categoria EF3

Una violenta ondata di maltempo ha scatenato almeno 75 tornado in un solo giorno negli USA, estendendosi dall’Oklahoma al Michigan e lasciando una scia di distruzione nel Midwest. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha confermato 75 tornado a seguito dell’outbreak di venerdì 17 aprile. Le tracce dei tornado si estendono per circa 1050km attraverso gli Stati Uniti centrali. Le squadre di rilevamento hanno trascorso giorni a setacciare i detriti, mappare le traiettorie e determinare l’intensità di ciascun tornado dopo l’outbreak di venerdì scorso.

I tornado più forti

I tornado più forti si sono verificati entrambi nel Wisconsin: uno a Ringle, a sud-est di Wausau, e uno nella parte sudoccidentale dello stato, vicino alla città di Cream. Entrambi sono stati classificati come EF3 secondo la scala Fujita migliorata. Un tornado di categoria EF2, con venti a 210km/h, ha causato danni significativi a Lena, nell’Illinois. Secondo le stime di Vexcel, oltre 370 edifici sono stati danneggiati nella città, di cui 19 completamente distrutti.

L’Illinois settentrionale ha registrato il maggior numero di tornado tra tutti gli stati colpiti da questo outbreak, con 39 trombe d’aria che hanno toccato terra, confermando il primato per numero di tornado dall’inizio dell’anno.

Grandine e forti venti

L’ondata di maltempo ha portato anche venti forti e grandine di grosse dimensioni, colpendo centinaia di comunità in diversi stati. Sono stati segnalati alberi abbattuti, danni strutturali e interruzioni di corrente sparse in tutta la regione. Nonostante l’intensità e il numero delle tempeste, non si sono registrate vittime.

Nei pressi di Chicago, la minaccia del maltempo si è estesa oltre i tornado. Intensi fulmini hanno provocato incendi in diverse abitazioni, aggiungendo un ulteriore livello di pericolo mentre le tempeste attraversavano la regione.