Maltempo USA, inondazioni nel Wisconsin: strade ed edifici allagati, criticità anche a Milwaukee | VIDEO

Le inondazioni causate dalle piogge record nel Wisconsin hanno allagato le strade di Milwaukee nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, intrappolando gli automobilisti e costringendo le autorità a chiudere tratti di un’autostrada, mentre altri stati del Midwest si adoperavano per la ricostruzione dopo le violente tempeste. Fino a 75mm di pioggia hanno portato alla chiusura di autostrade e strade statali, con decine di auto che sono rimaste bloccate nell’acqua alta su un’autostrada a Milwaukee. Il Distretto Fognario Metropolitano di Milwaukee ha segnalato che, dal 13 al 15 aprile, le precipitazioni totali avevano superato i 127mm in alcune zone di Milwaukee entro le 23:00.

Tratti della Interstate 43, della Interstate 94 e della Wisconsin Highway 175 sono rimasti chiusi per quasi tre ore a causa degli allagamenti. L’ufficio dello sceriffo della contea di Milwaukee ha pubblicato un avviso online per invitare le persone a non mettersi alla guida nel sud-est del Wisconsin.

La Marquette University ha esortato le persone presenti nel campus a prestare attenzione, a causa della presenza di acqua stagnante vicino all’incrocio tra la 15th Street e Kilbourn Avenue e di diverse perdite d’acqua in vari edifici del campus.

Il Governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le tempeste, iniziate lunedì 13, hanno portato forti venti, grandine e piogge intense. Sono stati confermati almeno sette tornado.

L’allerta meteo continua

Sono previste ulteriori condizioni meteorologiche avverse per venerdì 17 aprile. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha inoltre emesso un’allerta alluvioni per alcune zone del sud-est del Wisconsin fino alle 13:00 locali di oggi. Comprende le contee di Jefferson, Milwaukee, Racine, Walworth e Waukesha.