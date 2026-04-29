Maltempo USA, tempeste in Texas: feriti, edifici distrutti e stato di emergenza a Mineral Wells | FOTO

Forti temporali hanno colpito martedì diverse aree del Texas (USA), provocando distruzione e seminando il panico tra la popolazione. A Mineral Wells, cittadina situata a circa 70 km a Ovest di Fort Worth, raffiche di vento particolarmente intense hanno scoperchiato tetti, raso al suolo edifici e sollevato detriti nell’aria. Secondo le autorità locali, almeno 2 persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite lievi e sono state assistite sul posto. Non risultano, al momento, vittime o dispersi, ma numerose famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dei danni.

Area industriale devastata e appelli alla sicurezza

Il capo dei vigili del fuoco, Ryan Dunn, ha invitato la popolazione a evitare alcune zone industriali della città, dove si registrano “gravi danni e pericoli diffusi sulle strade“. Il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza locale, mentre la polizia ha imposto un coprifuoco notturno dalle 22 fino alle prime ore del mattino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e proteggere i beni dei residenti evacuati. Un centro di accoglienza è stato allestito presso la scuola superiore locale, con il supporto della American Red Cross.

Celle temporalesche in movimento e rischio tornado

Secondo il meteorologo Brian Hurley del National Weather Service, i fenomeni sono stati generati da vaste celle temporalesche provenienti dal Texas centro-settentrionale e dirette verso Sud/Est. Tra i fenomeni segnalati figura anche almeno un tornado, non confermato. Le perturbazioni hanno continuato a spostarsi durante la notte verso gli Stati di Arkansas e Mississippi, con il rischio di grandinate di grandi dimensioni (oltre 5 cm di diametro), venti distruttivi e ulteriori tornado.

Precedenti recenti e attività sospese

L’episodio si inserisce in un contesto meteorologico già critico: pochi giorni fa, un altro sistema temporalesco con tornado aveva causato almeno 2 morti nel Nord del Texas e oltre 20 famiglie sfollate. Nel frattempo, diverse attività locali hanno sospeso le operazioni. Tra queste, l’azienda Ventamatic ha annunciato la chiusura temporanea degli stabilimenti a causa di gravi danni strutturali e pericoli legati a linee elettriche abbattute. L’azienda ha confermato che tutti i dipendenti erano stati evacuati in anticipo e sono al sicuro.