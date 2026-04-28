Maltempo USA, tempeste killer nel Midwest: uomo travolto da albero, blackout diffusi in 6 Stati

Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da tempeste a rapida evoluzione ha colpito duramente ampie zone del Midwest e del Sud degli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e purtroppo anche vittime. Le autorità del Michigan hanno confermato il decesso di un uomo di 39 anni nella contea di Kent, travolto dalla caduta di un albero mentre si trovava all’aperto con alcuni amici che è riuscito miracolosamente a mettere in salvo prima dell’impatto fatale. Oltre 56 milioni di persone sono attualmente considerate a rischio a causa di un sistema meteorologico estremo che ha portato piogge torrenziali, grandinate e venti fortissimi capaci di sradicare fusti secolari e abbattere linee elettriche in sei stati differenti. Il National Weather Service ha mantenuto alta l’allerta diramando avvisi di tornado per diverse aree del Missouri sudorientale, dell’Illinois meridionale e dell’Arkansas settentrionale. La situazione rimane critica poiché l’instabilità atmosferica, alimentata da temperature insolitamente elevate, continua a generare celle temporalesche pericolose che mettono a dura prova i soccorsi e le infrastrutture locali.

Blackout diffusi e soccorsi

Le conseguenze del passaggio delle tempeste sono state pesanti per la rete elettrica. In Stati come Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Wisconsin e Michigan, oltre 250mila utenze sono rimaste senza energia elettrica nella serata di lunedì ora locale. A Milwaukee, i vigili del fuoco hanno gestito circa 100 chiamate di emergenza per alberi caduti che hanno bloccato diverse arterie stradali, complicando la viabilità e i lavori di ripristino delle linee. In Missouri, la città di Kansas City ha dovuto fare i conti con gravi allagamenti urbani. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha effettuato 11 salvataggi acquatici per recuperare automobilisti rimasti intrappolati nei propri veicoli a causa dell’improvviso innalzamento dei livelli idrici. Secondo i dati del servizio meteorologico, in appena 6 ore sono caduti oltre 8 cm di pioggia, un volume d’acqua che ha mandato in crisi i sistemi di drenaggio e ha costretto centinaia di scuole nell’area di St. Louis a chiudere anticipatamente o a cancellare tutte le attività pomeridiane.

La scia di distruzione tra Texas e Midwest

Il sistema temporalesco di lunedì segue un fine settimana già segnato da fenomeni atmosferici estremi e letali. Nel Nord del Texas, una serie di tornado ha causato la morte di almeno 2 persone e ha reso inagibili le abitazioni di 20 famiglie, provocando danni strutturali immensi. Gli esperti del National Weather Service hanno confermato che un tornado di categoria EF-2, con venti che hanno raggiunto i 217 km/h, ha devastato l’area di Runaway Bay nella giornata di sabato.

Un secondo tornado, classificato come EF-1 con venti fino a 169 km/h, è stato registrato nella zona di Springtown. Secondo il meteorologo del NWS Evan Bentley, l’attuale instabilità è causata da una combinazione di fattori termici e atmosferici che sta rendendo queste tempeste particolarmente rapide e difficili da prevedere con largo anticipo.