Maltempo Veneto: il maltempo arriva da Ovest, domenica con piogge e temporali

Il Veneto si trova già alle prese con un primo peggioramento delle condizioni meteo, arrivato in anticipo rispetto alle previsioni dei giorni scorsi. Un corpo perturbato sta infatti interessando la regione a partire dai settori occidentali, muovendosi progressivamente verso Est e portando con sé piogge diffuse. Nel corso delle prossime ore il maltempo tenderà ad estendersi a gran parte del territorio regionale, assumendo localmente carattere di rovescio o temporale. Non sono tuttavia attesi fenomeni particolarmente intensi, mentre eventuali nevicate resteranno confinate alle quote più elevate delle aree montane.

Il quadro si inserisce in una situazione meteorologica nazionale divisa in 2 : mentre il Centro/Sud continua a beneficiare della presenza dell’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato, il Nord Italia risente del passaggio di una perturbazione sull’Europa centrale che favorisce condizioni di maggiore instabilità. Almeno fino a metà settimana, sul Veneto prevarrà una spiccata variabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando saranno più probabili nuovi rovesci. Le temperature massime sono attese in moderata diminuzione, pur restando su valori relativamente miti per il periodo. Un deciso miglioramento è previsto a partire da giovedì, quando il tempo tornerà più stabile e le schiarite diventeranno via via più ampie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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