Musk al processo contro OpenAI: “l’AI potrebbe aumentare la prosperità, ma potrebbe anche ucciderci tutti”

Seconda giornata di testimonianza per Elon Musk al suo processo contro OpenAI. Ieri, il miliardario dal banco dei testimoni ha parlato di intelligenza artificiale e dei rischi che comporta. “Potrebbe aumentare la prosperità, ma potrebbe anche ucciderci tutti. Vogliamo trovarci in un film di Gene Roddenberry come ‘Star Trek’ e non in uno di James Cameron come ‘Terminator“, ha detto paragonando l’addestramento dell’IA al crescere figli. “Quando si ha un figlio molto intelligente e cresce, non puoi più controllarlo ma puoi cercare di instillargli i valori giusti. Onestà, integrità e attenzione all’umanità”, ha spiegato. Musk ha quindi previsto che l’IA “sarà probabilmente intelligente quanto qualsiasi essere umano già a partire dal prossimo anno”.

Il processo

Quello tra Elon Musk e Sam Altman è uno dei processi più attesi e potenzialmente dirompenti per il futuro della tecnologia globale. Tutto ha origine nel 2015, quando Musk e Altman collaborano alla nascita di OpenAI come organizzazione non profit, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare l’intelligenza artificiale in modo sicuro e nell’interesse dell’umanità. Musk contribuisce con circa 38 milioni di dollari nei primi anni, sostenendo una visione etica e controllata della tecnologia. Secondo la causa intentata nell’agosto 2024, quella missione sarebbe stata tradita. Musk accusa Altman e il cofondatore Greg Brockman di aver trasformato OpenAI in una macchina orientata al profitto, allontanandosi dagli ideali originari senza il suo consenso. OpenAI respinge le accuse, definendole infondate e motivate da rivalità imprenditoriale, sottolineando come Musk abbia fondato nel 2023 una società concorrente, xAI.

Qualunque sia l’esito, il processo Musk-Altman si preannuncia come uno spartiacque. Non solo per il futuro di OpenAI, oggi valutata centinaia di miliardi di dollari, ma per l’intero ecosistema tecnologico globale. In aula non si deciderà soltanto chi ha ragione tra 2 miliardari: in gioco c’è la direzione stessa dell’intelligenza artificiale e il modo in cui influenzerà il destino dell’umanità.