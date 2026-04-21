Nuovo forte terremoto al largo di Honshu: il Giappone torna a tremare dopo il sisma di ieri | DATI e MAPPE

La terra torna a tremare con intensità al largo della costa orientale di Honshu, in Giappone, dove i sismografi dell’INGV hanno registrato una scossa magnitudo 5.8 oggi, 21 aprile 2026, alle 07:29 ora italiana. L’evento sismico, localizzato a una profondità superficiale di circa 9 km, si inserisce in un quadro di forte instabilità geologica che sta interessando l’area del Pacifico nord-occidentale. Questa nuova attivazione segue di poche ore il violentissimo terremoto di magnitudo 7.5 avvenuto ieri, il quale aveva fatto scattare l’allerta tsunami lungo le coste nipponiche, gettando la popolazione in uno stato di massima allerta. Le autorità locali stanno monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione. Nonostante la magnitudo odierna sia inferiore a quella del picco massimo registrato ieri, la percezione del pericolo resta elevata a causa della fragilità strutturale indotta dalle sollecitazioni precedenti.

La dinamica tettonica: lo scontro tra placche nel Pacifico

Il Giappone sorge in una delle regioni più attive del mondo dal punto di vista geologico, situata nel punto di incontro tra diverse placche tettoniche. L’area colpita in queste ore, al largo di Honshu, è caratterizzata dalla subduzione della Placca del Pacifico al di sotto della Placca di Okhotsk (o della Placca Nordamericana, a seconda delle interpretazioni geodetiche). In questa zona, la placca oceanica scivola sotto quella continentale a una velocità di diversi centimetri l’anno. Questo movimento non avviene in modo fluido, ma accumula enormi quantità di energia elastica a causa dell’attrito lungo il piano di contatto. Quando la tensione accumulata supera la resistenza delle rocce, si verifica una rottura improvvisa che libera l’energia sotto forma di onde sismiche. La scarsa profondità dell’ipocentro registrata oggi, pari a soli 9 km, contribuisce a rendere le scosse particolarmente avvertibili in superficie, aumentando il rischio di danni localizzati.

Sismicità storica e precedenti illustri

La storia del Giappone è intrinsecamente legata ai grandi terremoti. La zona della costa orientale di Honshu è tristemente nota per aver generato alcuni degli eventi più devastanti della storia moderna. Il precedente più significativo è senza dubbio il Grande Terremoto del Tohoku dell’11 marzo 2011, che con una magnitudo di 9.0 scatenò uno tsunami catastrofico. Le statistiche sismiche indicano che questa regione sperimenta regolarmente eventi superiori a magnitudo 7.0 ogni pochi decenni. Il sisma di 7.5 avvenuto ieri conferma la pericolosità di questo settore, capace di innescare sequenze di repliche prolungate e pericolose maremoti. L’efficacia dei sistemi di prevenzione e le rigorose norme antisismiche giapponesi rappresentano oggi l’unico vero baluardo contro una natura che, storicamente, ha dimostrato di poter ridisegnare i profili delle coste e la vita di milioni di persone in pochi istanti.