OPEC+, la Russia rassicura: “nessuna guerra dei prezzi dopo l’uscita degli Emirati Arabi Uniti”

L’alleanza OPEC+ resta compatta nonostante l’uscita degli Emirati Arabi Uniti. È questo il messaggio principale arrivato dal vice primo ministro russo Alexander Novak, che ha escluso scenari di guerra dei prezzi del petrolio in un contesto segnato da una profonda crisi energetica globale e da un forte squilibrio tra domanda e offerta. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax, Novak ha ribadito la solidità della cooperazione tra i Paesi produttori, sottolineando come le attuali condizioni di mercato rendano improbabile una competizione aggressiva sui prezzi.

L’uscita degli Emirati e il peso nell’OPEC+

L’annuncio dell’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC rappresenta un passaggio significativo per gli equilibri del mercato petrolifero internazionale. Il Paese era infatti il quarto produttore all’interno dell’alleanza OPEC+, mentre la Russia occupa il secondo posto dopo l’Arabia Saudita. La decisione arriva in un momento estremamente delicato, caratterizzato da una crisi energetica senza precedenti, aggravata dalla guerra con l’Iran, che ha messo in evidenza le crescenti divergenze tra i Paesi del Golfo.

Nessuna guerra dei prezzi: la posizione di Mosca

Nonostante il colpo inferto al gruppo dei produttori, Novak ha escluso scenari di scontro diretto sui prezzi del greggio. “Nella situazione attuale, è difficile parlare di guerra dei prezzi, quando c’è carenza sul mercato. Quello a cui stiamo assistendo è invece la crisi più profonda del settore”, ha affermato. Le parole del vicepremier russo evidenziano una realtà in cui la dinamica dei prezzi non è guidata dalla competizione tra produttori, ma dalla scarsità di risorse disponibili e dalle difficoltà logistiche che limitano l’offerta globale.

Crisi energetica globale e squilibri di mercato

Il cuore della questione, secondo Novak, è lo squilibrio crescente tra domanda e offerta di petrolio. “Oggi grandi volumi di petrolio non raggiungono il mercato, mentre la domanda supera significativamente l’offerta. Ciò ha creato uno squilibrio a causa di gravi interruzioni logistiche, inclusa la situazione in Medio Oriente”. Questa situazione alimenta la crisi del settore petrolifero, rendendo più complessa la gestione dei flussi energetici e aumentando la pressione sui mercati internazionali. Le interruzioni logistiche, legate in gran parte alle tensioni geopolitiche, rappresentano un fattore determinante nell’attuale fase di instabilità.

Il futuro dell’alleanza OPEC+

Nonostante le tensioni e le uscite eccellenti, la Russia conferma il proprio impegno all’interno dell’alleanza. Novak ha infatti ribadito che Mosca resterà nell’OPEC+, organismo fondato nel 2016 con l’obiettivo di coordinare le politiche produttive tra i principali Paesi esportatori di petrolio. La dichiarazione rappresenta un segnale di continuità in un contesto incerto, in cui la cooperazione tra produttori resta un elemento chiave per la stabilità del mercato energetico globale.