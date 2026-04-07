Perché le missioni Artemis arrivano sulla Luna in 5 giorni se le missioni Apollo 57 anni fa impiegavano 3 giorni: scienza, miti e leggende

Mentre la missione Artemis II della NASA scrive un nuovo capitolo della storia umana nel cosmo proprio in questi giorni di aprile 2026, è emerso un dibattito tanto rumoroso quanto privo di basi scientifiche. Alcuni osservatori distratti, o peggio, alimentati da teorie del complotto, mettono in dubbio la grandezza dell’impresa chiedendosi perché oggi occorrano circa cinque giorni per raggiungere i dintorni della Luna, quando le missioni Apollo degli anni ’60 e ’70 impiegavano circa tre giorni. Questa apparente discrepanza non è il segno di un regresso tecnologico, bensì il risultato di una pianificazione ingegneristica estremamente sofisticata, progettata per garantire la sicurezza dell’equipaggio e la massima raccolta di dati scientifici in un contesto di esplorazione a lungo termine che non ha precedenti.

La fisica delle orbite non è una gara di velocità

La differenza nella durata del viaggio tra la Terra e la Luna tra le missioni Apollo e la missione Artemis II risiede principalmente nella scelta della traiettoria e negli obiettivi del test di volo. Durante il programma Apollo, l’obiettivo era la velocità e l’efficienza per portare l’uomo sulla superficie lunare prima possibile, utilizzando una traiettoria di inserzione trans-lunare (TLI) diretta. Al contrario, la missione Artemis II è concepita come un test di volo critico per la capsula Orion e il razzo SLS (Space Launch System). Invece di puntare direttamente verso la Luna subito dopo il lancio, Artemis II ha trascorso le prime 24-42 ore in una High Earth Orbit (HEO), ovvero un’orbita terrestre alta con un apogeo di circa 74.000 chilometri. Questa fase è stata fondamentale per testare i sistemi di supporto vitale della Orion in un ambiente sicuro: se qualcosa fosse andato storto in questa fase, gli astronauti sarebbero potuti tornare a terra in poche ore, una precauzione che le missioni Apollo non potevano permettersi con la stessa flessibilità una volta avviate verso il deep space.

Il check-out in orbita terrestre alta e la sicurezza dell’equipaggio

La decisione di allungare i tempi di transito è una scelta deliberata dettata dalla prudenza ingegneristica. Durante la permanenza nella High Earth Orbit, l’equipaggio composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen ha eseguito manovre di prossimità utilizzando lo stadio superiore del razzo SLS, l’ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage). Questo test ha permesso di verificare la manovrabilità della Orion e la precisione dei suoi sensori di navigazione prima di abbandonare definitivamente l’orbita terrestre. Solo dopo aver confermato che ogni sistema critico, dalla rigenerazione dell’ossigeno alla gestione termica, funzionasse perfettamente, è stata eseguita la spinta definitiva verso la Luna. Questo approccio modulare trasforma il viaggio in una serie di passi sicuri, dove il tempo aggiuntivo è investito nella mitigazione del rischio. Non si tratta di mancanza di potenza, ma di un uso intelligente della propulsione per validare una tecnologia che dovrà portarci non solo sulla Luna, ma verso Marte.

La traiettoria di ritorno libero e il record di distanza

Un altro fattore tecnico che spiega la durata della missione è l’adozione di una traiettoria di ritorno libero (free-return trajectory). A differenza di molte missioni Apollo che entravano in un’orbita lunare circolare, Artemis II ha seguito una traiettoria a “otto” che sfrutta la gravità combinata di Terra e Luna per riportare la navicella verso casa senza la necessità di grandi accensioni del motore principale dietro il disco lunare. Questa scelta è intrinsecamente più sicura per il primo volo con equipaggio del programma. La geometria di questa rotta, che ha portato la Orion a sorvolare la Luna a una distanza minima di circa 7.000 chilometri prima di spingersi oltre, richiede tempi di transito leggermente più lunghi per allineare correttamente le finestre di rientro atmosferico. È importante sottolineare che proprio grazie a questa traiettoria, l’equipaggio di Artemis II ha superato il record di distanza dalla Terra stabilito dalla missione Apollo 13, diventando gli esseri umani che si sono spinti più lontano nello spazio profondo nella storia della nostra specie.

Tecnologia del 2026 contro urgenza del 1969

Confrontare Artemis II con l’Apollo ignorando il contesto tecnologico e politico è un errore metodologico grave. Le navicelle Apollo erano “veicoli usa e getta” ottimizzati per una missione specifica e limitata. La capsula Orion è un gioiello di ingegneria moderna, dotata di schermi protettivi contro le radiazioni dello spazio profondo molto più avanzati, sistemi di comunicazione a banda larga e una capacità di elaborazione dati milioni di volte superiore. La sua massa è maggiore, così come la sua abitabilità, essendo progettata per missioni di durata molto più lunga nel futuro Gateway lunare. La velocità con cui ci si muove nello spazio è regolata dall’equazione del razzo di Tsiolkovsky, dove il cambiamento di velocità $\Delta v$ è funzione dell’impulso specifico e del rapporto tra massa iniziale e finale. La missione Artemis II non cerca il record di velocità, ma l’efficienza operativa. Risparmiare carburante nella fase di andata permette di avere margini più ampi per gestire eventuali emergenze o per correzioni di rotta precise durante il rientro ad alta velocità nell’atmosfera terrestre, che avverrà a circa 40.000 chilometri orari.

L’importanza scientifica e strategica di Artemis II

La grandezza di questa missione non si misura in ore di viaggio, ma nella solidità delle fondamenta che sta gettando. Mentre l’Apollo era un’esplorazione di “mordi e fuggi”, Artemis punta alla permanenza sostenibile. Ogni minuto trascorso nello spazio profondo dai quattro astronauti fornisce dati vitali sull’esposizione alle radiazioni e sugli effetti psicofisici della permanenza fuori dalla protezione della magnetosfera terrestre. Inoltre, il coinvolgimento dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) attraverso il modulo di servizio europeo sottolinea il carattere internazionale della missione. Negare l’importanza di Artemis II solo perché il cronometro segna due giorni in più rispetto a cinquant’anni fa significa ignorare che la scienza del ventunesimo secolo non cerca la gloria di una bandiera piantata in fretta, ma la conoscenza necessaria per trasformare l’umanità in una specie multi-planetaria. La missione è un successo trionfale della tecnica e della visione umana, un ponte che collega il nostro passato eroico a un futuro di scoperte senza limiti.