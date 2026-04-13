Petacciato, la frana riscrive i confini della costa: l’argilla prende il posto della sabbia

La costa di Petacciato Marina sta affrontando in queste ore una metamorfosi paesaggistica e strutturale di grande impatto, innescata dalla riattivazione della frana secolare che ha colpito il territorio lo scorso 7 aprile. Il tratto di litorale situato a Sud del centro abitato, specificamente tra Spiaggia Ventotto e Villaggio La Torre, presenta segni inequivocabili di un dissesto che ha coinvolto l’intero versante collinare fino alla battigia. La sabbia dorata, elemento caratteristico di questa zona, è stata in gran parte rimossa dallo scivolamento del banco superficiale, lasciando il posto a un’estesa piattaforma di argilla compatta dalle tonalità grigio-azzurre. Questo fenomeno si estende per diversi km lungo la costa, creando un evidente dislivello tra ciò che resta dell’arenile e il substrato geologico messo a nudo dal movimento terra. L’affioramento argilloso non si ferma alla linea di costa ma prosegue visibilmente sotto il livello del mare, alterando la morfologia dei fondali e rendendo la superficie calpestabile estremamente irregolare. Si tratta di una ferita aperta nel territorio molisano che mette in luce la complessa interazione tra le precipitazioni, la conformazione del suolo e la spinta gravitazionale di un versante storicamente instabile e oggi nuovamente in movimento.

La dinamica geologica del cedimento costiero

Il fenomeno osservato a Petacciato Marina è la conseguenza diretta della specifica conformazione geologica del sottosuolo. Dal punto di vista tecnico, la struttura dell’area è caratterizzata da strati sabbiosi superficiali che poggiano su livelli argillosi profondi e impermeabili. Quando le piogge intense saturano il terreno, l’acqua non riesce a filtrare negli strati inferiori, creando una sorta di cuscinetto viscido. In questo scenario, l’argilla inizia a comportarsi come un piano di scorrimento perfetto, favorendo il distacco e la successiva discesa verso valle dei materiali sovrastanti. Il cedimento verificatosi il 7 aprile ha innescato questo meccanismo su vasta scala, portando lo strato di sabbia a “scivolare” verso il mare e rivelando la fascia argillosa sottostante, che ora caratterizza il nuovo volto della spiaggia.

Monitoraggio costante per ferrovia e autostrada

Oltre all’impatto visivo e ambientale sulla costa, la priorità delle autorità riguarda la sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto che attraversano il versante. Lungo il corridoio tra la linea ferroviaria Adriatica e l’autostrada A14, i sistemi di sorveglianza sono stati portati al massimo livello di allerta. Sonde geognostiche posizionate a grande profondità rilevano costantemente ogni minimo movimento millimetrico del terreno, fornendo dati in tempo reale per regolare eventuali limitazioni di velocità ai convogli ferroviari. Parallelamente, le squadre tecniche stanno effettuando controlli mirati sui viadotti e sul manto stradale della A14 per individuare tempestivamente possibili disallineamenti causati dalla spinta della frana, garantendo così la continuità della circolazione in totale sicurezza.